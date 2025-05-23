美國禁哈佛收國際生，影響逾千中國學生，外交部：反對教育政治化

美國政府取消哈佛大學招收國際學生的資格，並要求現有外國學生轉學，否則將失去合法身份。有外媒粗略估計，受影響中國學生過千。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上就事件回應稱，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。

中方:「哈佛與中國政府及軍方有關」是無端攻擊抹黑

此外，《彭博》記者提問稱，本月早些時候，美國議員致函哈佛大學校長艾倫．加伯，要求哈佛大學解釋與中國政府和中國軍方的關係，例如哈佛大學曾對來自新疆兵團的人員進行培訓，而新疆兵團在2020年被美國列入了制裁名單。毛寧對此重申，反對對中方無端攻擊抹黑，又強調美方的有關制裁是非法的，美方應當盡快取消。

據外媒報道，美國國土安全部(DHS)要求哈佛必須在72小時內提供過去五年所有在哈佛就讀的國際學生的紀律處分紀錄，以及國際學生在校內涉及「非法」、「危險或暴力」行為有關的電子紀錄、影片或音訊，才有機會在下一學年開始前恢復招收國際學生。據報DHS早前在4月中要求哈佛提供相關資料，哈佛在當月底提交資料後，DHS應為相關資料不夠充分，要求補充，但哈佛方面未有正視該要求。

媒體估計哈佛有逾千名中國學生受影響

對於政府因此事而取消哈佛大學招收國際學生的資格，哈佛大學批評政府這種行為是非法，屬報復行動，可能對大學造成嚴重損害。校方聲明指出，將全力維持哈佛大學接收國際學生和學者的能力，目前這些學生和學者來自140多個國家，為哈佛大學乃至整個國家帶來巨大貢獻。

有媒體引述哈佛大學數據指，截至2023年秋季學期，該校國際學生佔比為27%；而目前哈佛大學有近6800名國際學生，來自140多個國家，當中大多數是攻讀研究生課程。

儘管哈佛未公開國際學生的具體國籍分布，有媒體又引用美國國際教育協會2023-2024學年的數據指，在全美國的大學中，中國學生佔國際學生約24.6%，考慮到哈佛的國際吸引力，這一比例可能略高，因此推測哈佛或有超過1500名中國學生。

撰文：經濟通中國組

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