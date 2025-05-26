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關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025

關稅戰 | 特朗普：對歐盟徵50%關稅，對非美國製手機徵25%

 

　　美國總統特朗普表示，要對來自歐盟的貨物徵收50%關稅，又聲稱要對非美國製造的蘋果及其他品牌手機徵收25%關稅。不過特朗普最新表示，歐盟執行委員會主席馮德萊恩來電要求延後，他也同意將徵稅計劃暫緩至7月9日。特朗普又稱，馮德萊恩表示雙方將迅速展開談判。

 

　 在特朗普恐嚇加稅後，歐盟委員會主席馮德萊恩在社交平台發文，表示她與特朗普進行了一次良好的電話交談，歐盟已準備好在與美國的貿易談判中，採取迅速及果斷行動，但需要特朗普重回最初設定的90日談判期，又說需要在談判原定期限、即是7月9日之前，達成一份良好協議。

 

　　特朗普當地時間上周五（23日）在社交平台發文，表示與歐盟的貿易談判毫無進展，所以決定對歐盟的商品徵收50%關稅。他聲稱不尋求達成協議，不過如果有公司計劃在美國興建工廠，可與他們討論延遲徵收關稅。

 

　　此外，他亦發文表示，已通知蘋果行政總裁庫克，在美國出售的iPhone若不是美國製造，蘋果必須向美國支付至少25%關稅。特朗普之後表示，措施將涵蓋其他智能手機廠商。

 

撰文：經濟通國金組

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