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美國務卿魯比奧下令大使館暫停安排學生簽證面談

28/05/2025

美國務卿魯比奧下令大使館暫停安排學生簽證面談

 

 

美國停發學生簽證，美國駐港澳總領事館︰不評論政府內部通訊

 

　　美國總統特朗普政府上周宣布禁止哈佛大學招收國際學生，美國國務卿魯比奧最新下令美國駐全球各大使館暫停安排新的學生簽證面談。這項命令載於魯比奧周二(27日)向全球外交人員發布的一份國務院內部電文，被視為特朗普政府最新一輪限制外國學生赴美讀書的行動。

 

　　美國駐港澳總領事館回覆《經濟通通訊社》查詢時表示，不會對政府內部通訊發表評論。發言人指出，特朗普政府致力於透過維護簽證程序的最高標準來保護公眾安全。每一位前往美國的人士都須經過跨部門安全審查。

 

　　美國駐港澳總領事館表示，對非移民簽證面談預約的安排是動態調整的。大使館或領事館的預約名額，反映了領事官員在完全遵守美國法律的前提下，審理其面前案件所需的時間。準學生簽證申請人應留意travel.state.gov網站，以確保掌握最新資訊。

 

　　中國外交部發言人毛寧今日下午在例行記者會上回應稱，中方一貫認為，正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾，中方敦促美方，切實保障包括中國留學生在內的各國留學生的合法正當權益。

 

　　稍早央視新聞客戶端報道指，今天上午致電了美國駐華大使館，對於目前學生簽證是否已全面暫停受理，工作人員表示，目前沒有收到相關信息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。

 

央視：美駐華大使館證實學生簽證申請和面談仍正常進行

 

　　美媒指特朗普政府已於周二暫停新的學生簽證面談，同時考慮擴大對國際學生社交媒體審查範圍，而此前已經預約好的簽證面談仍然可以進行。

 

　　對此，央視新聞客戶端報道指，今天(28日)上午致電了美國駐華大使館，對於目前學生簽證是否已全面暫停受理，工作人員表示，目前沒有收到相關信息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。

 

　　工作人員並提供了一條申請美國簽證的官方網址www.ustraveldocs.com，稱可進入該網址進行預約，預約系統已於今日啟用。該官網還有通知顯示，自6月4日(下周三)起，所有選擇在北京、上海、廣州免費網點領取護照的申請人都必須通過指定網站進行預約，並提醒只有確認收到「您的文件已準備好可領取」的電子郵件通知後，才能進行預約。

 

　　美國國務卿魯比奧下令美國駐全球各大使館暫停安排新的學生簽證面談，特朗普政府準備對申請人實施更嚴格的社交平台審查。

 

　　這項命令載於魯比奧周二（27日）向全球外交人員發布的一份國務院內部電文，被視為特朗普政府最新一輪限制外國學生赴美讀書的行動。政府宣稱，留學生可能對美國國家安全構成威脅，或在校園內推動反猶主義。

 

　　數據顯示，國際學生在美國近1900萬高等教育在校生中佔比約5.9%。2023-2024學年有超過110萬名國際學生赴美就讀，其中印度留學生人數最多，其次是中國。

 

哈佛料失去所有聯邦合同

 

　　此外，特朗普政府著手取消與哈佛大學剩餘的所有聯邦合同。

 

　　彭博社看到的一封信函顯示，聯邦採購局局長Josh Gruenbaum正在指示聯邦各機構重新評估與哈佛及其附屬機構的合同，終止被認為非關鍵的部分，並在必要時轉向其他服務提供商。知情人士透露，這些合同總額約為1億美元。

 

　　信中寫道：「美國總務管理局(GSA)正在協助所有聯邦機構審查與哈佛大學及其附屬機構簽訂的聯邦合同，以決定是否終止或作為過渡合約。這一審查符合政府指令，即所有聯邦合同服務必須堅定維護並推進各機構的戰略優先事項。」

 

　　哈佛大學暫未就此回應置評請求。

 

撰文：經濟通國金組、中國組、採訪組

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