南韓選舉 | 李在明當選南韓總統，執政黨認輸，戒嚴風波告一段落

南韓中央選舉委員會正式公布第21屆總統選舉結果，確認共同民主黨候選人李在明以接近49%的得票率，當選新一任南韓總統。

本次大選因前總統尹錫悅因戒嚴風波被罷免而提前舉行。預計當選人將立即宣誓就職，展開為期五年的總統任期，無需交接或過渡期，標誌半年前發生的戒嚴風波終於告一段落。

李在明得票率達48.8%，確定當選；金文洙得票率不足43%；改革新黨候選人李俊錫得票約7%，已較早承認敗選。本屆總統選舉投票率高達79.4%，創下自1997年第15屆總統選舉以來最高紀錄，僅次於當年的80.7%。

在選管會公布正式結果前，南韓主流媒體已普遍預測李在明當選無懸念。李在明較早前於國會前感謝支持者，發表勝選感言。他承諾將竭力終結當前政治混亂，首要任務是提振南韓經濟，讓國民生活早日回復正常。

他亦強調，會積極推動朝鮮半島局勢穩定，尋求與北韓對話，追求共贏。李在明呼籲國民團結一致，彌合分歧，共同邁向未來。

國民力量黨候選人金文洙則已公開承認敗選，並向李在明致以祝賀。他在黨部大樓會見記者時表示，虛心接受國民的選擇，強調南韓無論面對任何危機，始終依靠國民的力量克服困難，並再次感謝所有支持者的努力與信任。

撰文：經濟通國金組

《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇