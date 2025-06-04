兩中國學生涉偷運真菌入境美國被起訴，可致農作物災難性損失

美國特朗普政府稱將「大力撤銷」中國留學生簽證，指這些學生可能從美國的實驗室竊取敏感技術或商業機密為中國謀取利益之際，美國司法部周二（3日）宣布起訴兩名中國研究人員，指控他們將一種有可能被用作農業恐怖主義武器的危險生物病原體偷運入境。

2022年也曾偷運涉案真菌入境，在美大學實驗室進行研究

涉案中國研究人員分別為33歲的簡雲青（音譯）與34歲的劉尊勇（音譯），二人是情侶。美國當局稱，劉尊勇是在中國的研究人員，他去年7月入境美國探望女友時，攜帶了數小包禾穀鐮刀菌(Fusarium graminearum)。根據起訴書，劉尊勇面對底特律大都會機場海關查問時，起初否認物主身份，最後才供認，走私真菌是為了在其女友工作的密歇根大學實驗室進行相關研究，稱其於美期間有時可自由使用該實驗室，其他時候女友會讓他進入實驗室進行研究。

禾穀鐮刀菌在科學文獻中被列為潛在的農業恐怖主義武器，會導致小麥、大麥、玉米和水稻等農作物出現赤霉病，每年可造成全球數十億美元的經濟損失。檢察官指，兩人的行為構成「最嚴重的國家安全威脅」。

起訴書還提供證據證明兩人早有前科。兩人的聊天記錄顯示，簡雲青曾在2022年將有關物質藏在鞋子裏成功帶入境；2024年初簡雲青似乎還安排了一名在中國的同夥郵寄了一本書，書中藏有裝著菌種的塑料袋。簡雲青的手機裏還有一份她在2024年1月簽署的工作考核表，內容與她在一所中國大學的研究有關，考核表包含「擁護中國共產黨的領導……熱愛祖國，關心國際大事」的誓言。

目前簡雲青已被收押，劉尊勇據信仍在中國。起訴書指控兩人共謀走私、虛假陳述和簽證欺詐等多項罪名。

撰文：經濟通中國組

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