  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

兩中國學生涉偷運真菌入境美國被起訴，可致農作物災難性損失

04/06/2025

兩中國學生涉偷運真菌入境美國被起訴，可致農作物災難性損失

 

　　美國特朗普政府稱將「大力撤銷」中國留學生簽證，指這些學生可能從美國的實驗室竊取敏感技術或商業機密為中國謀取利益之際，美國司法部周二（3日）宣布起訴兩名中國研究人員，指控他們將一種有可能被用作農業恐怖主義武器的危險生物病原體偷運入境。

 

2022年也曾偷運涉案真菌入境，在美大學實驗室進行研究

 

　　涉案中國研究人員分別為33歲的簡雲青（音譯）與34歲的劉尊勇（音譯），二人是情侶。美國當局稱，劉尊勇是在中國的研究人員，他去年7月入境美國探望女友時，攜帶了數小包禾穀鐮刀菌(Fusarium graminearum)。根據起訴書，劉尊勇面對底特律大都會機場海關查問時，起初否認物主身份，最後才供認，走私真菌是為了在其女友工作的密歇根大學實驗室進行相關研究，稱其於美期間有時可自由使用該實驗室，其他時候女友會讓他進入實驗室進行研究。

 

　　禾穀鐮刀菌在科學文獻中被列為潛在的農業恐怖主義武器，會導致小麥、大麥、玉米和水稻等農作物出現赤霉病，每年可造成全球數十億美元的經濟損失。檢察官指，兩人的行為構成「最嚴重的國家安全威脅」。

 

　　起訴書還提供證據證明兩人早有前科。兩人的聊天記錄顯示，簡雲青曾在2022年將有關物質藏在鞋子裏成功帶入境；2024年初簡雲青似乎還安排了一名在中國的同夥郵寄了一本書，書中藏有裝著菌種的塑料袋。簡雲青的手機裏還有一份她在2024年1月簽署的工作考核表，內容與她在一所中國大學的研究有關，考核表包含「擁護中國共產黨的領導……熱愛祖國，關心國際大事」的誓言。

 

　　目前簡雲青已被收押，劉尊勇據信仍在中國。起訴書指控兩人共謀走私、虛假陳述和簽證欺詐等多項罪名。

 

撰文：經濟通中國組

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00017

新世界發展

4.540

異動股

09896

名創優品

35.200

異動股

01288

農業銀行

5.240

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,534.34
    +14.70 (+0.035%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,976.83
    +6.46 (+0.108%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,436.26
    +37.30 (+0.192%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升406.904
變動率︰+2.734%
較港股︰+0.97%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升516.005
變動率︰+2.342%
較港股︰+0.78%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升46.371
變動率︰+1.721%
較港股︰+1.25%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.232
變動率︰+1.403%
較港股︰+0.17%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升119.260
變動率︰+3.731%
JD 京東
按盤價(USD)︰升33.330
變動率︰+2.839%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.410
變動率︰+2.278%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升100.460
變動率︰+2.166%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升202.950
變動率︰+2.702%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌112.830
變動率︰-2.430%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌47.830
變動率︰-2.507%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌334.530
變動率︰-2.829%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/06/2025 12:23 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/06/2025 12:23 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00017 新世界發展
  • 4.540
  • 09896 名創優品
  • 35.200
  • 01288 農業銀行
  • 5.240
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.450
  • 02080 奧克斯國際
  • 0.255
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 199.300
  • 目標︰$207.00
  • 02209 喆麗控股
  • 4.970
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 51.250
  • 目標︰$55.00
  • 01336 新華保險
  • 34.450
  • 目標︰$40.00
  • 02380 中國電力
  • 3.200
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 114.600
  • 00700 騰訊控股
  • 512.000
  • 00388 香港交易所
  • 403.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.450
  • 00005 滙豐控股
  • 93.150
報章貼士
  • 02276 康耐特光學
  • 35.200
  • 目標︰--
  • 03328 交通銀行
  • 6.980
  • 目標︰$8.00
  • 01696 復銳醫療科技
  • 4.980
  • 目標︰$5.10
熱炒概念股
即時重點新聞

04/06/2025 16:38  《盤後部署》醫藥股偷步炒起，不排除國家再發新藥物名冊

04/06/2025 14:23  煤氣(3)：暫未有加價計劃，料本港今年售氣量按年跌不足1%

04/06/2025 13:41  《新股上市》傳名創優品聘請摩通瑞銀安排分拆Top Toy上市

04/06/2025 17:40  澳門將今年賭收預測下調至2280億澳門元，即全年僅升0.5%

04/06/2025 16:40  港府歡迎通過修例，容許銀行在特定情況下分享帳戶資料防止罪案

04/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３５﹒１６億元，買美團沽騰訊

04/06/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】蔚來績後被麥格理削目標價，高盛升理想目標一成

04/06/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８４７３，隔夜拆息維持０﹒０１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

煤氣：暫未有加價計劃，料本港今年售氣量按年跌不足1%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平中南海見白俄總統，中國擬訂購300架空巴新文章
人氣文章

新聞>國際動態

兩中國學生涉偷運真菌入境美國被起訴，可致農作物災難性損失新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

一連5日維園市集 北京同仁堂指定產品買一送一！提供中醫義診、現場示範安宮牛黃丸搓丸技藝
人氣文章

鬆一鬆．通通

【笑一笑啦】30張一看就讓人笑出來的超幽默漫畫 (下)
人氣文章

政經范局．范強

美防長獅城撥火，烏克蘭偷襲遠東
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

初夏防曬攻略：SK-II小白球、MALIN+GOETZ 礦物配方、SUQQU 晶采噴霧，無懼紫外線威脅！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

貪新鮮是男人本性？婚姻中的信任感和安全感，比新鮮感來得更重要
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

夏日高蛋白瘦身法最終章！營養師推介3款肉類：三文魚、雞胸、罐頭吞拿魚！日常飲食避開2大陷阱
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養生食療 │ 夜睡、冷飲、精製食物傷脾胃，推介健脾袪濕紅棗茯苓飲新文章
人氣文章
肝癌 │ 男子肚脹胃口差求醫，揭肝癌末期錯過手術，醫生警示：九成患者皆犯同一錯誤 新文章
人氣文章
完善人生計劃 共譜安晴社區
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 00:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/06/2025
煤氣：暫未有加價計劃，料本港今年售氣量按年跌不足1%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美防長獅城撥火，烏克蘭偷襲遠東

04/06/2025 12:56

大國博弈

關稅戰 | 白宮稱特朗普於周二簽署行政命令，上調鋼鋁稅至50...

04/06/2025 10:12

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處