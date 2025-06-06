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公開決裂 | 馬斯克指特朗普在愛潑斯坦名單，特反指他瘋了！

06/06/2025

馬斯克指特朗普在愛潑斯坦名單，特反指他瘋了！

 

　　美國總統特朗普與他的前親密盟友馬斯克之間大決裂，兩人圍繞稅改法案的分歧於當地時間周四（5日）徹底爆發。馬斯克不留情面直指特朗普在愛潑斯坦的嫖客名單上，特則反指對方瘋了。

 

　　馬斯克在社交網站上發貼轟擊特朗普，稱：「沒有我，特朗普會輸掉選舉，民主黨會控制眾議院，共和黨會在參議院以51比49的比例獲勝。」

 

　　馬斯克還聲稱，特朗普在愛潑斯坦一案的文件名單中，認為這才是文件未被完全公開的真正原因。美國已故富商愛潑斯坦生前涉及性侵少女和性交易案，法院曾公開多達900頁的文件，披露多達100人的名字，包括美國前總統克林頓和英國安德魯王子。

 

特朗普威脅撤銷馬斯克政府合同

 

　　特朗普則在社交平台威脅要撤銷馬斯克旗下公司的政府合同，稱「在我們的預算中節省數百億、數千億美元最簡單的方法，就是終止馬斯克的政府補貼和合同。我一直很驚訝拜登居然沒這麼做。」

 

　　特朗普還稱，馬斯克一直很清楚法案，先前毫無異議，直到發現要砍掉牽扯其利益的電動車「強制令」，才開始「發瘋」。　

　

　　馬斯克則透過社交平台隔空回應，表示法案從未給他看過，他之所以反對法案並非因電動車強制令被砍，而是因為法案中充斥著噁心的政治分贓。

 

特斯拉市值蒸發1520億美元

 

　　受消息影響，特斯拉(US.TSLA)股價周四（5日）大跌逾14%，市值蒸發了1520億美元，為有史以來最大單日損失，馬斯克的身價一夜之間縮水339億美元，至3350億美元。

 

　　針對取消政府合同的威脅，馬斯克回應：「由於總統關於取消我的政府合約的聲明，SpaceX將立即開始讓龍飛船退役。」據了解，當前美國的載人航天活動極依賴SpaceX的龍飛船。

 

　　馬斯克近日已多次在社交平台上發文，抨擊特朗普力推的大規模稅收與支出法案，也就是「大而美法案」。特朗普周四（5日）在白宮會見到訪的德國總理默茨時對此回應，表示他對馬斯克感到失望，顯示兩人關係已徹底決裂。

 

撰文：經濟通國金組

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