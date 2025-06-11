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洛杉磯宵禁 | 洛杉磯進入緊急狀態，軍隊陸續就位，市中心宵禁

11/06/2025

 

洛杉磯宵禁 | 洛杉磯進入緊急狀態，軍隊陸續就位，市中心宵禁

　　美國總統特朗普先後動員4000名國民警衞軍，和700名海軍陸戰隊成員前往加州洛杉磯「平亂」。至少一半國民警衞軍，及全部海軍陸戰隊員已到達當地展開部署。據報道，洛杉磯市長巴斯宣布該市進入緊急狀態，市中心部分地區當地時間周三晚開始實施宵禁。

 

撰文：經濟通國金組

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