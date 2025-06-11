洛杉磯宵禁 | 洛杉磯進入緊急狀態，軍隊陸續就位，市中心宵禁
11/06/2025
美國總統特朗普先後動員4000名國民警衞軍，和700名海軍陸戰隊成員前往加州洛杉磯「平亂」。至少一半國民警衞軍，及全部海軍陸戰隊員已到達當地展開部署。據報道，洛杉磯市長巴斯宣布該市進入緊急狀態，市中心部分地區當地時間周三晚開始實施宵禁。
撰文：經濟通國金組
【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇
11/06/2025
美國總統特朗普先後動員4000名國民警衞軍，和700名海軍陸戰隊成員前往加州洛杉磯「平亂」。至少一半國民警衞軍，及全部海軍陸戰隊員已到達當地展開部署。據報道，洛杉磯市長巴斯宣布該市進入緊急狀態，市中心部分地區當地時間周三晚開始實施宵禁。
撰文：經濟通國金組
【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇
更多國際動態
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-09
2025-06-06
2025-06-06
2025-06-05
2025-06-05
2025-06-04
2025-06-04
延伸閱讀
11/06/2025 14:46 《異動股》泡泡瑪特倒升3%再破頂，薄荷色Labubu天價成交
11/06/2025 12:45 《午市前瞻》正面消息助港股維穩兩萬四，承諾不拖帳車企當心手緊
11/06/2025 12:06 A股帶動恒指半日升229點報24392，中資金融股造好
11/06/2025 15:02 【外圍經濟】廉航捷星亞洲下月31日停運，遣散逾500名員工
11/06/2025 11:14 比亞迪等多家車企承諾帳期60天，專家：應規範支付方式，禁匯票
11/06/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒９億元，買美團沽騰訊
11/06/2025 08:52 【大行炒Ｄ乜】大摩升友邦目標一成，滙證降信行評級至持有
11/06/2025 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒８４９１，一個月拆息與上日尾市持平
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 15:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 15:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 15:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2025 15:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞11/06/2025
陳茂波：港股今年將保持強勁，對私人消費提供支持
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N