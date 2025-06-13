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中東 | 以色列空襲伊朗首都德黑蘭，現場傳出至少5次巨響（不斷更新）

13/06/2025

伊朗準備宣戰，多名軍方首腦及核子科學家被斬首

 

　　綜合以色列及伊朗傳媒報道，伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里，和革命衛隊司令薩拉米雙雙被斬首。德黑蘭正準備向以色列宣戰，採取報復行動。

 

　　德黑蘭多地首先遇襲，其後西部的洛雷斯坦省、克爾曼沙阿省等也傳出爆炸聲。以色列國防官員透露，首階段空襲成功，打擊了伊朗武裝部隊總參謀部、革命衛隊總部、防空目標、地對地導彈等目標。

 

　　以方官員還指，大批伊朗高級官員和核子科學家被殺，襲擊時間非常精確。伊朗國家電視台證實，伊朗核科學家阿巴西和德黑蘭尼在襲擊中喪生。

 

 

以色列：打擊了數十個核設施，料伊朗數日內製出核彈

 

　　以色列空軍表示，空襲行動打擊了伊朗數十個核設施，又指伊朗料會在數日內獲得足夠的濃縮鈾，可製出數枚核彈，因此實施先發制人打擊。

 

 

黃金及油價急漲，紐約期油飆6.2%

 

　　受以色列打擊伊朗目標的報道影響，金價連續第三天上漲，石油期貨價格飆升。

 

　　金價一度漲0.8%。現貨金價報每盎司3406.61美元。彭博美元即期指數跌0.1%。白銀、鉑金和鈀金價格也走高。

 

　　紐約期油價格一度上漲6.2%。摩根大通分析稱，以色列攻擊伊朗核設施將使「基本情景」假設化為泡影。

 

　　一旦中東爆發更大規模的沖突，導致霍爾木茲海峽被封鎖，在這種最壞情景下，伊朗石油出口可能減少210萬桶/日，油價將呈指數級增長，飆至120-130美元區間。當前市場計入了7%的最壞情景概率。

 

中東 | 以色列空襲伊朗首都德黑蘭，現場傳出至少5次巨響

 

　　以色列空軍當地時間周五（13日）凌晨，空襲伊朗首都德黑蘭。以色列全國進入緊急狀況，領空關閉。較早前，美國國務院從伊朗鄰國伊拉克撤離部分使館人員。

 

　　以色列國防部長卡茨宣布對伊朗採取先發制人打擊。現場消息指，德黑蘭至少傳出5次巨大爆炸聲，防空警報大作，多處冒出濃煙。

 

撰文：經濟通國金組

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