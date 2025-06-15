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美國閱兵 | 特朗普生日大閱兵，全美50州舉行2000場「反帝」大遊行

15/06/2025

　　美國總統特朗普於當地時間周六（14日）其79歲生日當天下午6時30分，在首都華盛頓舉行自1991年來最大規模閱兵。全國50個州爆發逾2000場反特朗普示威，高呼「不要國王」。

 

　　特朗普以紀念美國陸軍成立250周年為名義，舉行生日大閱兵。特朗普和第一夫人梅拉妮亞出席，他在主禮台向士兵敬禮，大批支持者到現場觀看。參與閱兵式的包括現役及預備役士兵、特種部隊、國民警衛隊共6700人，期間更安排多輛二戰坦克穿越城市，黑鷹、阿帕奇直升機等50架飛機升空。

 

美國閱兵 | 特朗普生日大閱兵，全美50州舉行2000場「反帝」大遊行

共6700名軍人參與閱兵儀式，估計耗資2500萬至4500萬美元。(AP)

 

　　巡遊由國防部大樓展開，經林肯紀念堂、第15街及憲法大道，最後到國家廣場。期間還將有煙花表演，估計吸引20萬人參加。華府官員指，今次閱兵估計耗資2500萬至4500萬美元。

 

　　全美各地大批群眾加入「不要國王」和平抗議活動，在首都華盛頓等多個大城市出現浩蕩集會，示威者高唱美國國歌，抗議特朗普推行極權及軍事化統治。率先爆發反特朗普示威的加州洛杉磯，有多達2萬人參與，秩序大致良好。

 

美國閱兵 | 特朗普生日大閱兵，全美50州舉行2000場「反帝」大遊行

華盛頓有示威者高喊「不要國王」 (AP)

 

　　在芝加哥，當示威人士遊行至特朗普大樓時，齊齊發出噓聲。在喬治亞州亞特蘭大巿，數百人前往一條州際公路，被警方指是非法集會，並發射催淚彈驅散，共有8人被捕。

 

撰文：經濟通國金組

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