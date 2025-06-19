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中東戰火 | 習近平與普京通電話，強調停火止戰是當務之急

19/06/2025

　　以色列對伊朗發動空襲及斬首行動近一周，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京通電話，強調停火止戰是當務之急。

 

中東戰火 | 習近平與普京通電話，強調停火止戰是當務之急

習近平與普京通電話，重點就中東局勢交換意見。圖為兩人上月在莫斯科會面。（新華社資料圖片）

 

　　普京通報了俄方對當前中東局勢的看法，表示以色列襲擊伊朗核設施非常危險，衝突升級不符合任何一方利益，伊核問題應通過對話協商解決。衝突雙方應保障第三國公民安全。目前局勢還在快速發展，俄方願同中方保持密切溝通，共同為局勢降溫作出積極努力，維護地區和平穩定。

 

　　習近平闡述了中方的原則立場並提出四點主張：

 

　　第一，推動停火止戰是當務之急。武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。衝突當事方尤其是以色列應當盡快停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。

 

　　第二，保障平民安全是重中之重。無論任何時候，軍事衝突中保護平民的紅線都不能突破，無差別使用武力的行為都不可接受。衝突當事方應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，並為第三國公民撤離提供便利。

 

　　第三，開啟對話談判是根本出路。溝通對話是實現持久和平的正確路徑。要堅定政治解決伊朗核問題大方向不動搖，堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道。

 

　　第四，國際社會促和努力不可或缺。中東不穩，天下難安。以伊衝突導致中東緊張局勢驟然升級，也對全球安全造成嚴重衝擊，國際社會特別是對衝突當事方有特殊影響的大國要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反。聯合國安理會應當為此發揮更大作用。

 

　　習近平強調，中方願繼續同各方加強溝通協調，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平發揮建設性作用。兩國元首高度評價中俄政治互信和高水平戰略協作，同意保持密切高層交往，推進各領域合作，推動中俄全面戰略協作夥伴關係深入發展。

 

撰文：經濟通國金組

 

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