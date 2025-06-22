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中東戰火 | 特朗普宣布美軍參戰，已攻擊三座伊朗核設施

22/06/2025

　　美國總統特朗普於當地時間周六（21日）宣布，美國已加入以色列軍事行動，攻擊三處伊朗核設施，包括福爾多地下核設施。

 

特朗普宣布美軍参戰，已攻擊三座伊朗核設施

特朗普稱美軍已攻擊三處伊朗核設施 (AP)

 

　　特朗普警告伊朗必須停戰，並將發表全國電視講話。

 

撰文：經濟通國金組

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