中東戰火 | 特朗普宣布美軍參戰，已攻擊三座伊朗核設施
22/06/2025
美國總統特朗普於當地時間周六（21日）宣布，美國已加入以色列軍事行動，攻擊三處伊朗核設施，包括福爾多地下核設施。
特朗普稱美軍已攻擊三處伊朗核設施 (AP)
特朗普警告伊朗必須停戰，並將發表全國電視講話。
撰文：經濟通國金組
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22/06/2025
美國總統特朗普於當地時間周六（21日）宣布，美國已加入以色列軍事行動，攻擊三處伊朗核設施，包括福爾多地下核設施。
特朗普稱美軍已攻擊三處伊朗核設施 (AP)
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2025 03:00
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