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以伊戰爭 | 中國外交部：與伊朗保持溝通，推動衝突降級

23/06/2025

以伊戰爭 | 中國外交部：與伊朗保持溝通，推動衝突降級

 

　　中國外交部發言人郭嘉昆周一在例行記者會上回應中東局勢，稱中方與伊朗就當前局勢保持著溝通，呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動盪，對全球經濟發展造成更大的影響。

 

　　針對伊朗考慮封鎖霍爾木茲海峽的可能性，郭表示波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。

 

　　當天較早前，以色列國防軍在Telegram發帖稱，以色列空軍對伊朗克爾曼沙赫的軍事設施進行了打擊，並空襲了6個機場，摧毀了15架戰鬥機和直升機。

 

伊朗軍方：可自由打擊美國目標

 

　　伊朗武裝部隊中央司令部則發表聲明稱，美國已直接參戰，旨在拯救垂死的以色列政權。伊朗將以強有力和精確的行動回應這一罪行，帶來嚴峻、令人遺憾和難以預測的後果。

 

　　伊朗國家通訊社IRIB發布聲明指，伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維(Abdolrahim Mousavi)在美國空襲後表示，伊朗軍方現在可以自由採取任何行動，來打擊美國利益和軍事目標。

 

撰文：經濟通國金組

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