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以伊戰爭 | 特朗普宣布以伊達成停火協議，美股期貨上漲

24/06/2025

　　

以伊戰爭 | 特朗普宣布以伊達成停火協議，美股期貨上漲

 

　　　美國總統特朗普宣布以色列和伊朗達成停火協議，美國股指期貨上漲，標普500指數期貨上漲0.4%，納斯達克100指數期貨上漲0.6%。

 

　　　特朗普在下令對伊朗核設施進行空襲幾天後，突然宣布，以色列和伊朗已同意自美東時間周一（23日）午夜起停火。他還表示協議旨在邁向雙方的持久停戰。

 

撰文：經濟通國金組

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