以伊戰爭 | 特朗普宣布以伊達成停火協議，美股期貨上漲
24/06/2025
美國總統特朗普宣布以色列和伊朗達成停火協議，美國股指期貨上漲，標普500指數期貨上漲0.4%，納斯達克100指數期貨上漲0.6%。
特朗普在下令對伊朗核設施進行空襲幾天後，突然宣布，以色列和伊朗已同意自美東時間周一（23日）午夜起停火。他還表示協議旨在邁向雙方的持久停戰。
撰文：經濟通國金組
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美國總統特朗普宣布以色列和伊朗達成停火協議，美國股指期貨上漲，標普500指數期貨上漲0.4%，納斯達克100指數期貨上漲0.6%。
特朗普在下令對伊朗核設施進行空襲幾天後，突然宣布，以色列和伊朗已同意自美東時間周一（23日）午夜起停火。他還表示協議旨在邁向雙方的持久停戰。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 10:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 10:13
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