OBBBA | 國會通過「大而美」法案，特朗普實現經濟重大轉向

美國眾議院周四（3日）以218票贊成、214票反對的微弱比數，通過了「大而美」稅改法案，趕在特朗普設定的7月4日最後期限前，將法案送交給他簽署。

分析指，美國國會通過這項3.4萬億美元的財政方案，顯示美國總統特朗普成功促成美國國內政策的重大轉向。該方案削減稅收、削減社會保障計劃支出，逆轉了前總統拜登任內，為推動美國走向清潔能源經濟所作的大部分努力。

兩名共和黨議員倒戈

不過，該法案在共和黨內也出現反對聲音。眾議院領袖不得不延長投票數小時，以勸服一小撮反對者。反對者包括擔心該措施加劇債務影響的強硬保守派，及擔心聯邦醫療補助(Medicaid)削減規模的搖擺州共和黨溫和派。

據報道，特朗普利用其對共和黨的影響力，成功化解了大部分反對意見。最終，只有兩位共和黨議員--肯塔基州的Thomas Massie和賓夕凡尼亞州的Brian Fitzpatrick加入民主黨陣營，投下反對票。

撰文：經濟通國金組

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情