日本吐噶喇列島兩周地震千次，當局擬疏散島民

日本鹿兒島縣十島村的惡石島，周四（3日）下午4點13分左右發生5.5級地震。氣象廳表示，震央位於吐噶喇列島近海，震源深度20公里。當地近兩星期內已發生超過1000次地震，當局正考慮安排居民疏散至島外。

據日媒報道，地震期間當局一度向惡石島發出疏散指示，並安排渡輪到當地，以便居民撤離。民眾到學校操場集合後，確認島內76人全部安全。

內閣官房長官林芳正表示，首相石破茂已指示官員迅速向民眾提供有關疏散指示的資訊，並全力投入災難應變工作。

九州新燃岳火山持續噴發

鹿兒島氣象部門還表示，九州新燃岳火山持續噴發，噴煙升至距離火山口約5000米的位置，是時隔7年再次噴發至有關高度。日本政府火山調查委員會表示，不能排除今後發展為岩漿噴發的可能性，將保持密切監控。

新燃岳火山位於宮崎和鹿兒島兩縣交界，繼2018年6月噴發後，上月22日再度噴發，之後一直處於活躍狀態。宮崎縣高原町出現大量火山灰。

當局維持噴發警戒級別在限制進山的三級，呼籲距離火山口約3公里範圍內的民眾，警惕火山噴出的巨石和火山碎屑流。

撰文：經濟通國金組

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