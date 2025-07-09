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關稅戰 | 特朗普宣布對進口銅徵收50%關稅，期銅飆至歷史新高

09/07/2025

關稅戰 | 特朗普宣布對進口銅徵收50%關稅，期銅飆至歷史新高

 

　　美國總統特朗普宣布，將對所有進口銅徵收50%新關稅，目標是推動美國本土關鍵金屬產業復甦。但具體生效日期尚未明朗，預計最快於7月底或8月1日前後實施。

 

　　消息一出，紐約期銅價格隨即大幅跳升，盤中一度飆升15%至每磅5.66美元，創下歷史新高，單日升幅遠超市場預期。自年初以來，國際銅價已累計上漲逾38%。

 

　　美國商務部長盧特尼克補充，2月起美國已根據《貿易擴展法》第232條對進口銅展開調查，現時審查已完成，關稅措施將優先保障美國工業部門的原材料供應與製造能力。

 

智利、加拿大及墨西哥為美國最大銅供應國

 

　　根據美國統計局數據，智利、加拿大及墨西哥為美國最大銅供應國，2024年美國進口銅總值高達170億美元，其中智利佔60億美元。三國已向美方表達關切，認為其出口銅產品不構成美國利益威脅，並強調已與美國簽訂自由貿易協定。

 

　　特朗普同時預告，未來或將對進口藥品課徵高達200%的關稅，進一步強化美國製造業政策立場。市場將密切關注白宮後續公布的細節及相關國家的回應。

 

撰文：經濟通國金組

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