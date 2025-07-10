抖音 | TikTok正開發美國版獨立應用程序

據《路透》引述知情人士報道，TikTok正在開發一款僅面向美國用戶的獨立應用程序。該應用預計將使用與全球版本不同的算法和數據系統，為可能由美國總統特朗普推動的出售計劃鋪路。

美國總統特朗普較早時披露，一個以美國公司為主的財團洽購TikTok美國業務已屆尾聲。特朗普亦把TikTok「不賣就禁」法令的執行時間推遲至9月17日。

TikTok現任員工表示，TikTok在過去幾個月中，努力構建這款美國專屬版本。他們將包括AI模型、算法、功能和用戶數據等內容從全球平台中轉移和複製出來。此舉可能有助於解決長期以來關於TikTok是否會共享其推薦算法的爭議。報道稱，TikTok美國以外用戶將不可以下載美國版本。

該項目在公司內部被稱為M2，計劃在9月截止前完成，可能代表著TikTok美國業務與其國際業務之間出現最大的技術分離，可能會對美國1.7億用戶訪問全球內容以及非美國創作者的盈利方式帶來巨大影響。

TikTok及其母公司字節跳動拒絕對相關內容置評。

其中一位消息人士補充說，一旦拆分完成，核心技術和後續開發將與全球團隊分開管理，字節跳動的一些員工可能會以外包形式繼續為TikTok美國公司提供支持。

撰文：經濟通中國組

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