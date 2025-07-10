  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

抖音 | TikTok正開發美國版獨立應用程序

10/07/2025

抖音 | TikTok正開發美國版獨立應用程序

　　據《路透》引述知情人士報道，TikTok正在開發一款僅面向美國用戶的獨立應用程序。該應用預計將使用與全球版本不同的算法和數據系統，為可能由美國總統特朗普推動的出售計劃鋪路。

 

　　美國總統特朗普較早時披露，一個以美國公司為主的財團洽購TikTok美國業務已屆尾聲。特朗普亦把TikTok「不賣就禁」法令的執行時間推遲至9月17日。

 

　　TikTok現任員工表示，TikTok在過去幾個月中，努力構建這款美國專屬版本。他們將包括AI模型、算法、功能和用戶數據等內容從全球平台中轉移和複製出來。此舉可能有助於解決長期以來關於TikTok是否會共享其推薦算法的爭議。報道稱，TikTok美國以外用戶將不可以下載美國版本。

 

　　該項目在公司內部被稱為M2，計劃在9月截止前完成，可能代表著TikTok美國業務與其國際業務之間出現最大的技術分離，可能會對美國1.7億用戶訪問全球內容以及非美國創作者的盈利方式帶來巨大影響。

 

　　TikTok及其母公司字節跳動拒絕對相關內容置評。

 

　　其中一位消息人士補充說，一旦拆分完成，核心技術和後續開發將與全球團隊分開管理，字節跳動的一些員工可能會以外包形式繼續為TikTok美國公司提供支持。

 

撰文：經濟通中國組

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

02286

辰興發展

0.241

異動股

01274

知行科技

17.460

異動股

01810

小米集團－Ｗ

56.900

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,709.86
    +251.56 (+0.566%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,272.58
    +9.32 (+0.149%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 20,561.91
    -49.43 (-0.240%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升51.692
變動率︰+3.946%
較港股︰+0.08%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.478
變動率︰+3.597%
較港股︰-0.02%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升36.836
變動率︰+2.883%
較港股︰-0.85%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.231
變動率︰+2.416%
較港股︰-0.62%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.315
變動率︰+9.124%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升48.275
變動率︰+2.278%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.851
變動率︰+1.725%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌127.820
變動率︰-1.866%
精選美股 More
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升144.090
變動率︰+4.104%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升33.941
變動率︰+3.510%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升12.895
變動率︰+3.160%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌115.560
變動率︰-4.881%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/07/2025 11:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/07/2025 11:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02286 辰興發展
  • 0.241
  • 01274 知行科技
  • 17.460
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.900
  • 06030 中信証券
  • 26.000
  • 08103 ＨＭＶＯＤ視頻
  • 0.255
股份推介
  • 02318 中國平安
  • 51.650
  • 目標︰$55.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 19.080
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 11.800
  • 目標︰--
  • 08391 基石科技控股
  • 0.375
  • 目標︰$0.48
  • 00916 龍源電力
  • 7.170
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 103.200
  • 00388 香港交易所
  • 413.400
  • 00700 騰訊控股
  • 496.600
  • 02318 中國平安
  • 51.650
  • 00005 滙豐控股
  • 97.050
報章貼士
  • 03898 時代電氣
  • 30.950
  • 目標︰$36.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 484.800
  • 目標︰$520.00
  • 00257 光大環境
  • 4.140
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

10/07/2025 17:30  《盤後部署》內銀旺場帶動港股回升，舜宇獲奏摩笛兼雙底突破宜吼

10/07/2025 12:58  長實發行20億元中期票據，馬勵志：息率或是現今市場最低之一

10/07/2025 16:00  傳富衛進軍內地保險業務受制於長和賣港口交易風波

10/07/2025 17:05  小米汽車累計交付逾30萬台，總計接入140萬根公用充電樁

10/07/2025 16:33  【穩定幣】螞蟻集團據報將Circle的穩定幣納入其平台

10/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒０２億元，買建行沽騰訊

10/07/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】滙證削阿里目標一成半，大摩升舜宇目標三成兼升級

10/07/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳富衛進軍內地保險業務受制於長和賣港口交易風波新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美經貿多層級密切溝通，TikTok否認推美國版新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 再創新高，渣打料年底見20萬美元，相關ETF可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

巨星升．成交升
人氣文章

影視娛樂

林憶蓮上海巡唱全新造型，與歌迷萬人大合唱掀起「迴響」感覺似回家」
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜美股未完全消化關稅消息？｜內地PPI通縮陰霾未消除？｜恒指支持位睇幾多？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星法國菜新主廚上任！黑松露番茄酸種麵包、魚子醬牛肉他他、杏脯鴨配小麥粒，細緻難忘的美味
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

上床後馬上反面！秘密情人為何瞬間變成恐怖情人？
人氣文章

Beauty

居家健身新境界！從跑步機、單車機到智能啞鈴，體驗五星酒店愛牌Technogym的魅力
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗老 │ 研究證實：進食5大抗老食物，8周逆齡近9歲，激活細胞修復 新文章
人氣文章
日本雜誌評測12款防曬噴霧，推薦7款A級品質，輕鬆阻隔紫外線，注意選擇3大要點
人氣文章
鼻咽癌 │ 42歲前TVB男星患鼻咽癌4期，抗癌近一年歷經12次化療與33次放射治療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 23:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/07/2025
傳富衛進軍內地保險業務受制於長和賣港口交易風波
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普公布第二批關稅信函，巴西被徵報復性50%高...

10/07/2025 09:28

關稅戰

當代三巨頭北京閱兵，理想與現實差多遠？

09/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處