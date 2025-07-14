特朗普再度催促鮑威爾下台，德銀警告或致金融動盪

美國總統特朗普及其官員逼迫聯儲局主席鮑威爾下台。特朗普周日（13日）表示，鮑威爾下台會是一件好事。此前，聯邦住房金融局(FHFA)主席普爾特(Bill Pulte)聲稱鮑威爾正考慮辭職。

普爾特表示，對「鮑威爾考慮辭職的消息感到鼓舞，這將是對美國正確的決定，美國經濟也將繁榮發展。」但他沒有指出有關消息的來源。

德銀：鮑威爾去職或引發美元和美債拋售

此外，德意志銀行策略師George Saravelos日前警告，特朗普解僱鮑威爾是一個重大且被低估的風險，可能引發對美元和美債的拋售。

他表示，從市場定價來看，鮑威爾被解職的可能性非常低。博彩平台Polymarket顯示這種情況的可能性不到20%，並指出美元近期基本上保持穩定。

不過，他指出，如果特朗普迫使鮑威爾退出，接下來的24小時，可能會看到貿易加權美元至少下跌3%至4%，固定收益債券也會出現30至40個基點的拋售。

他表示：「投資者可能會將此事件解讀為對聯儲局獨立性的直接冒犯，使聯儲局面臨極大的制度壓力。聯儲局坐擁全球美元貨幣體系的巔峰地位，這也表明其後果將遠遠超出美國國界。」

撰文：經濟通國金組

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