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關稅戰 | 美財長：下一輪中美談判或涉購買俄羅斯和伊朗石油問題

22/07/2025

 

美財長：下一輪中美談判或涉購買俄羅斯和伊朗石油問題

　　美國財政部長貝森特周一(21日)表示，下一輪中美貿易談判可能涉及中國購買俄羅斯和伊朗石油的問題，這將使談判的焦點從更傳統的貿易問題轉向國家安全問題。

 

　　貝森特在CNBC採訪時談到近期與中國進行的談判時稱：「貿易處於良好的狀態；我認為，現在我們可以開始討論其他問題……中國是伊朗和俄羅斯石油的非常大的買家，因此我們可能開始討論這個問題。」

 

　　貝森特威脅美國將對購買俄羅斯石油的國家採取行動，並指出美國正在採取一項戰略，即「任何購買受制裁的俄羅斯石油的國家都將被徵收高達100%的二級關稅」。

 

中美官員據報探討秋季「習特會」可能性

 

　　此外，《路透》引述消息人士稱，中國國家主席習近平與美國總統特朗普的助手，正討論兩位領袖在今年秋季會面的可能。

 

　　根據報道，兩位元首的助手正商討，特朗普稍後出訪亞洲期間，到北京與習近平會面的可能性，但未有定案。

 

　　早前有消息指，特朗普將於10月30至11月1日期間，到南韓出席亞太經合組織(APEC)領袖峰會，中美兩國元首將會在峰會期間進行雙邊會晤。美國白宮拒評上述消息。中國外交部發言人拒評「習特會」的可能性。

 

撰文：經濟通中國組

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