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日本極右翼「參政黨」主張排外，全球投資者神經緊繃

22/07/2025

日本極右翼「參政黨」主張排外，全球投資者神經緊繃

 

　　此前名不經傳的日本極右翼政黨參政黨(Sanseito)，在周日（20日）的參議院選舉中脫穎而出。彭博社分析指出，其排立場令全球投資者感到不安，而全球投資者正是日本股市的最強勁支持者。

 

　　參政黨在參議院選舉中，由此前的1席大增至14席，躍升為第三大反對黨，並贏得了包括東京和大阪等城市府縣的議席。T&D Asset Management首席策略師兼基金經理Hiroshi Namioka表示，參政黨的崛起具有象征意義，引發了海外投資者的擔憂。

 

　　參政黨通過「日本優先」的口號煽動反外情緒，主張限制移民，並推動立法禁止外國人購買日本企業或土地。參政黨提議分階段取消消費稅，這是在反對黨中對該稅收最激進的財政立場之一。

 

參政黨要求削減股東回報

 

　　根據該黨的政策聲明，其政綱呼籲轉變當前強調股東回報的政策，主張將企業利潤更多地分配給員工、供應商和本地社區。

 

　　近年來，在政府和東京證券交易所的鼓勵下，日本企業通過回購股份和增加股息支付，來提升股東價值。這吸引了大量海外資金，並幫助日本股市擺脫了長達30年的低迷，去年創下紀錄高位。

 

撰文：經濟通國金組

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