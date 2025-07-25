泰柬衝突 | 泰F16戰機再襲柬埔寨，中方攜安理會推動停火

泰柬邊境衝突至周四（24日）晚仍持續，泰國空軍當天下午出動F-16戰機，對柬埔寨發動第二輪空襲。中國駐聯合國大使傅聰表示，中方正在與安理會成員國安排緊急磋商，並與泰柬兩國保持接觸，希望局勢降溫。

泰國衛生部發言人表示，截至當地時間周四晚9點，泰柬邊境沖突造成14名泰國人死亡，包括13名平民和1名士兵，另有46人受傷。泰方指，柬埔寨對一家醫院發動襲擊，應被視為戰爭罪行。

泰國軍方稱，當天下午，空軍出動了4架F-16戰機，空襲柬埔寨多個軍事基地，多個軍事目標被摧毀，所有F-16戰機安全返航。

中方表達關切並勸和促談

柬埔寨方面則稱，柬方尚無人員傷亡。總理洪馬奈已致信聯合國安理會，要求安理會召開緊急會議和制止泰國「侵略」行為。泰國外長則已抵達聯合國總部，通報衝突情況。

傅聰表示，中國對泰柬國之間的局勢表示關切，敦促雙方保持克制，並希望局勢能夠穩定下來，和平得以實現。此前，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方秉持公正公允立場，已經並將繼續以自己的方式做勸和促談的工作。

馬來西亞總理安華周四呼籲雙方重返談判桌，強調和平仍是唯一的選項。美國和英國大使館則向公民發出警告，避免前往泰柬邊境地區。

撰文：經濟通國金組

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