  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

泰柬衝突 | 泰F16戰機再襲柬埔寨，中方攜安理會推動停火

25/07/2025

泰柬衝突 | 泰F16戰機再襲柬埔寨，中方攜安理會推動停火

　　泰柬邊境衝突至周四（24日）晚仍持續，泰國空軍當天下午出動F-16戰機，對柬埔寨發動第二輪空襲。中國駐聯合國大使傅聰表示，中方正在與安理會成員國安排緊急磋商，並與泰柬兩國保持接觸，希望局勢降溫。

 

　　泰國衛生部發言人表示，截至當地時間周四晚9點，泰柬邊境沖突造成14名泰國人死亡，包括13名平民和1名士兵，另有46人受傷。泰方指，柬埔寨對一家醫院發動襲擊，應被視為戰爭罪行。

 

　　泰國軍方稱，當天下午，空軍出動了4架F-16戰機，空襲柬埔寨多個軍事基地，多個軍事目標被摧毀，所有F-16戰機安全返航。

 

中方表達關切並勸和促談

 

　　柬埔寨方面則稱，柬方尚無人員傷亡。總理洪馬奈已致信聯合國安理會，要求安理會召開緊急會議和制止泰國「侵略」行為。泰國外長則已抵達聯合國總部，通報衝突情況。

 

　　傅聰表示，中國對泰柬國之間的局勢表示關切，敦促雙方保持克制，並希望局勢能夠穩定下來，和平得以實現。此前，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方秉持公正公允立場，已經並將繼續以自己的方式做勸和促談的工作。

 

　　馬來西亞總理安華周四呼籲雙方重返談判桌，強調和平仍是唯一的選項。美國和英國大使館則向公民發出警告，避免前往泰柬邊境地區。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】特朗普警告若金磚國家對美構成威脅，將很快讓其瓦解。你認為金磚國家面對打壓會否更團結？► 立即投票

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

81024

快手－ＷＲ

66.700

異動股

03750

寧德時代

427.200

異動股

02603

吉宏股份

17.520

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 81024 快手－ＷＲ
  • 66.700
  • 03750 寧德時代
  • 427.800
  • 02603 吉宏股份
  • 17.780
  • 03681 中國抗體－Ｂ
  • 3.190
  • 03070 平安香港高息
  • 37.860
股份推介
  • 09992 泡泡瑪特
  • 249.400
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.130
  • 目標︰$2.25
  • 03339 中國龍工
  • 2.700
  • 目標︰--
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 18.080
  • 目標︰$19.50
  • 08275 中國新消費集團
  • 0.150
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.800
  • 00700 騰訊控股
  • 548.000
  • 00005 滙豐控股
  • 101.900
  • 00388 香港交易所
  • 439.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.300
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 26.450
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 18.600
  • 目標︰$21.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 11.400
  • 目標︰$12.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/07/2025 09:23  恒指低開135點報25531，友邦快手阿里低開，滙控續守百元

25/07/2025 09:28  《異動股》OSL低開一成，擬折讓逾15%配股籌約24億元

25/07/2025 09:20  《新股掛牌》維立志博(9887)首掛即翻倍，每手勁賺3740

25/07/2025 09:59  《異動股》農夫山泉飆5%炒復刻版飲料，另杭州就食水問題發通報

25/07/2025 09:18  【特朗普新政】特朗普親臨聯儲局，軟硬兼施促鮑威爾降息

25/07/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒１９億元，買騰訊沽小米

25/07/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】大摩上調飲料股評級，滙證升潤地目標近兩成

25/07/2025 09:57  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微升至０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

國泰會員帳戶遭入侵被盜里數，私穩公署料逾二千香港客戶資料外洩新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股 | 維立志博首掛即翻倍，每手勁賺3740新文章
人氣文章

新聞>國際動態

泰柬衝突 | 泰F16戰機再襲柬埔寨，中方攜安理會推動停火新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門義字街南華貿易行 必食東南亞風味小食檔、必買馬友鹹魚瑤柱馬拉盞
人氣文章

政政經經．石鏡泉

恒指科指異走？
人氣文章

Foodie What’s On

「Market Place Wine Awards 2025」星級評審選出17支冠軍得獎酒！限時第二瓶半價優惠 平均每瓶低至$97.5
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本人氣雜貨店3COINS登港！盤點女生必收的3大美容好物，CP值超高！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

極簡與質感兼備！法國小眾手袋推薦：親民價入手 POLÈNE 餃子袋、永不過時法式靈魂Elleme！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

尖沙咀紳士服裝Hidden Gem！兩大日本業界大師到場坐鎮，剖析 Made in Japan 背後的製作故事！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
基孔肯雅熱丨 佛山爆基孔肯雅熱，逾3,000人確診無特效藥，嚴重可導致腦膜炎，拆解5大感染症狀新文章
人氣文章
高膽固醇要少吃肉？高膽固醇人士適合的3款健康肉類推薦新文章
人氣文章
名人健康丨劉嘉玲陪跑曬恩愛，6旬影帝梁朝偉疲憊臉青，網民擔心肝有問題 【附肝功能變差4大警號】
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 11:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 11:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2025 11:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2025 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞25/07/2025
國泰會員帳戶遭入侵被盜里數，私穩公署料逾二千香港客戶資料外洩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

台海南海戰雲密布，誰主導未來？

25/07/2025 07:44

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處