特朗普親臨聯儲局，軟硬兼施促鮑威爾降息

美國總統特朗普周四（24日）參觀聯儲局總部翻修工程，他淡化與聯儲局主席傑鮑威爾的較勁，而是抓住這次難得的公開互動之機就降息進行施壓，表明他認為下調利率更具緊迫性。

儘管兩人在工地上就工程成本問題你來我往，但特朗普堅稱他與鮑威爾之間氣氛並不緊張，還暗示大樓的翻修問題可能並非解僱對方的充分理由。特朗普表示：「那樣做是個大動作，我只是覺得沒有必要。」

不過，是次訪問並非一片和氣。總統開玩笑說，他通常會解僱出現類似成本超支的項目經理，並再次在利率上揶揄了幾個月來一直飽受他指責的鮑威爾。特朗普說：「好吧，我真希望他能降低利率。除此之外，我還能跟你們說什麼呢？」

在短暫的參觀結束時，特朗普並未對翻修項目提出任何批評。當記者問特朗普，是否認為存在管理不善時，他表示異議，並說雖然看到「非常奢華的情況正在發生」，但他理解安保措施和建設地下室的必要性會造成高昂的成本。

特朗普支持者起訴聯儲

與此同時，一家由特朗普支持者領導的投資公司，起訴聯儲局主席鮑威爾及其他聯儲局官員，要求他們改變貨幣政策會議閉門召開的模式。

James Fishback旗下的Azoria Capital周四提出訴訟，稱聯邦公開市場委員會(FOMC)會議長期以來都閉門舉行，這種做法違反政府透明度法規。該基金請求華盛頓聯邦法院強制聯儲局會公開本月29日至30日的貨幣政策會議。

該公司在訴狀中表示：「Azoria對FOMC在鮑威爾領導下維持高利率一事深為關切，此舉將破壞特朗普總統及其經濟議程，對美國公民和美國經濟造成損害」。

撰文：經濟通國金組

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