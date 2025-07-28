關稅戰 | 歐盟同意向美國繳15%關稅，購7500億美元能源

美國和歐盟周日（27日）達成貿易協議，包括汽車在內大部分歐盟對美出口產品的關稅稅率將設為15%。協議達成之時，距特朗普總統劃定的周五（8月1日）最後期限不到一個星期。

歐盟同意購買7500億美元的美國能源產品，在現有支出基礎上再向美國投資6000億美元，開放各國市場、以零關稅與美國進行貿易，並購買「大量」軍事裝備。

馮德萊恩：這是最好結果

朗普周日在他位於蘇格蘭特恩貝利的高爾夫俱樂部，會見歐盟委員會主席馮德萊恩，並宣布了有關協議。不過，相關細節尚未完全公布。特朗普說：「這是所有協議中最大的一項。」馮德萊恩則表示，這將帶來「穩定」和「可預測性」，並指總體稅率「不容低估，但這是我們能拿到的最好結果」。

分析指，雙方由此避免了一場可能對全球經濟造成沉重打擊的貿易大戰。特朗普在5月時威脅要對幾乎所有歐盟商品徵收50%的關稅，爾後又將擬實施的關稅降至30%。

雙方對條款存不同說法

不過，馮德萊恩和特朗普在一些條款上存在不同的說法。特朗普表示，關稅將涵蓋「汽車和其他所有產品」，但藥品和金屬除外。他說，鋼鋁關稅將「保持現狀」，且藥品「與該協議無關」。

但馮德萊恩隨後在新聞發布會上表示，15%的稅率將覆蓋所有，也不會疊加在特定行業關稅之上，且藥品、晶片和汽車統統適用。她還表示，金屬關稅「將被削減，並將實施配額制」。她還說，尚未就歐洲葡萄酒和烈酒做出決定，但此事將很快得到解決。

撰文：經濟通國金組

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