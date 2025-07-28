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關稅戰 | 中美談判在即，官媒稱會談將秉持誠意堅守原則

28/07/2025

關稅戰 | 中美談判在即，官媒稱會談將秉持誠意堅守原則

 

　　中美兩國代表周一（28日）將在瑞典斯德哥爾摩舉行新一回合貿易談判，旨在延長8月12日的關稅臨時「休戰」協議期限，避免大幅提高關稅。中國官媒《人民日報》周日（27日）發文表示，中國是帶著誠意到瑞典，目標同美國一道，朝著實質性解決問題的方向共同努力；但誠意不等於無原則的妥協，中國對談判的長期性和複雜性有著清醒認識。

 

　　斯德哥爾摩會談由美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰領銜，緊接在美國總統特朗普與歐盟剛達成的協議之後進行。美國與歐盟周日達成的協議為特朗普迄今為止所達成的最大貿易協議，歐盟接受美國對其輸美產品徵收15%的關稅，並同意向美國採購大量的能源和軍事裝備。

 

　　外電引述分析員認為，今次會談預計不會有類似突破，但可能有提出防止雙方衝突惡化的機制，甚至可能有助特朗普與中國國家主席習近平今年較後時間會面。

 

　　「我們非常接近與中國達成協議。我們確實在某種程度上與中國達成了協議，但我們會看看進展如何，」特朗普在與歐盟委員會主席馮德萊恩會晤前對記者說。他沒有提供更多細節。

 

人民日報：誠意不等於無原則的妥協

 

　　《人民日報》昨發表署名「鐘聲」的文章稱，誠意不等於無原則的妥協。磋商有底線，合作有原則，任何對話談判都必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下進行。文章指出，中方帶著誠意到瑞典，儘管近年來中美經貿關係歷經波折，但中國始終秉持建設性立場，堅持以平等對話協商解決問題。

 

　　同時，中國對談判的長期性和複雜性有著清醒認識。美國單方面挑起的經貿摩擦，絕非一時一事的利益之爭，其本質關乎國際經貿秩序的根本規則。文章強調，中方秉持最大誠意，堅守必要原則。中方願同美方一道，以此次瑞典經貿會談為契機，不斷增進共識、積累互信、減少誤判、加強合作。

 

撰文：經濟通中國組

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