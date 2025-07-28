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泰柬衝突 | 泰柬衝突第五日，兩國總理今赴馬來西亞談判

28/07/2025

泰柬衝突 | 泰柬衝突第五日，兩國總理今赴馬來西亞談判

 

　　泰國與柬埔寨兩國總理應東盟輪值主席國馬來西亞總理安華邀請，將於日內（28日）赴吉隆坡會晤，討論化解兩國邊境衝突。

 

　　泰國總理府發言人表示，泰國代理總理普坦上午將會率團到馬來西亞，討論地區和平方案，會談當地下午3時開始，泰方代表團成員還包括外長瑪里等。發言人強調，泰方不會在主權問題讓步。

 

　　柬埔寨首相洪瑪奈其後證實，今日將會率團到吉隆坡，參加由馬來西亞主辦、美國協辦、中國參與的特別會議，目的是達成立即停火。

 

泰國周日再出動無人機及戰機

 

　　截至周日（27日），泰國與柬埔寨邊境衝突已持續4日，泰國再出動戰機與無人機，並聯合地面部隊展開密集炮擊，雙方互相指責對方違反國際法。

 

　　在北京，外交部發言人說，希望泰柬雙方秉持以和為貴、與鄰為善精神，保持冷靜克制，盡快停火止戰，透過對話協商和平解決分歧，早日恢復邊境地區和平穩定。中方讚賞東盟方面積極推動停火，並會秉持公道公允立場，繼續與兩國密切溝通，積極勸和促談，為推動停火止戰發揮建設性作用。

 

特朗普致電兩國總理要求停火

 

　　此前，美國總統特朗普上周末分別與普坦及洪瑪奈通電話，要求雙方立即停止軍事衝突。特朗普在社交平台發文，一度警告如果兩國不停火，美國就不打算與任何一方達成貿易協議。

 

　　他其後表示，在與兩國領導人通話後，雙方已同意立即會面，迅速協商停火，並最終實現和平，期待與兩國敲定貿易協議。柬埔寨方面則表示，泰柬雙方一致認為，其他國家不應介入事件。

 

撰文：經濟通國金租

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