俄羅斯地震｜堪察加發生8.8級特大地震，日本仙台機場關閉（不斷更新）

14:20

香港天文台：若海嘯持續下午約5時到港，比正常潮水高0.1米或以下

香港天文台下午發出海嘯報告。天文台表示，今早7時24分，在俄羅斯堪察加附近發生8.8級猛烈地震。這次地震已產生海嘯，若海嘯持續，將於今日（30日）下午5時左右到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計只會比正常潮水高度高出約0.1米或以下，對香港的影響很小。

天文台呼籲市民，留意電台、電視台廣播，或瀏覽香港天文台網站及手機應用程式以獲取進一步消息。

13:32

仙台機場因海嘯警報關閉，香港快運飛仙台航班改降東京成田機場

日本仙台機場因海嘯警報關閉，香港快運有航班需取消及改降東京成田機場。

香港快運表示，今早8時由香港飛仙台的UO890航班改降東京成田機場；原定今晚6時15分，由仙台返港的航班UO891則取消。

香港快運指，將為受影響的乘客提供交通費用補償，以協助他們完成旅程。公司已通知所有受影響乘客相關航班安排，並致力提供必要協助。

11:51

自然資源部發布海嘯黃色警報：堪察加地震將對中國沿岸造成災害

自然資源部海嘯預警中心最新發布海嘯黃色警報指，堪察加東岸遠海海域北京時間今早7時24分發生8.8級地震，震源深度為20公里（震源參數修訂），中心根據最新監測分析結果，此次地震已經引發海嘯，預計會對中國部分沿岸造成災害性影響。中心呼籲沿岸居民收到海嘯警報後，應立即通知各自家人，依照應急預案或政府安排有秩序及安全地撤離到疏散點或撤離至受影響區外的安全地方。

國家海洋預報台微博則發文指，截至11時實況監測結果顯示，震源附近的海嘯浮標已經監測到90厘米的海嘯波，日本，俄羅斯沿岸分別觀測到30到50厘米的海嘯波。預計海嘯於13:30到達台灣沿岸，於17-20時先後到達浙江、上海沿海海域。對台灣東部、浙江北部、上海預測最大波幅分別為60厘米、40厘米 和30厘米。

11:06

日本仙台機場緊急關閉跑道，至少2架內陸客機折返

俄羅斯遠東周三（30日）發生8.8級特大地震，日本發出海嘯警報，宮城縣仙台機場緊急關閉跑道，至少2班分別從福岡與大阪飛往仙台的內陸航班，需緊急折返。

日本航空證實，日本氣象廳對北海道至和歌山縣太平洋沿岸發布海嘯警報後，仙台機場於當地時間上午9時41分緊急關閉跑道，因此其從福岡與大阪飛往仙台的2班航班，需緊急折返。由於其他航班也可能發生延遲或停飛的狀況，當局呼籲旅客出發前先了解情況。

日本發出海嘯警報（日本WNI截圖）

10:38

JR東日本暫停部分服務，東岸各縣開放避難所

日本放送協會(NHK)報道，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布暫停部分服務。靜岡縣沼津市、宮崎縣日向市已率先向該市沿海及河口附近的居民，發布避難指示，隨後沿岸各縣也都發布類似指示、並開放避難所。

北海道有民眾於大廈天台暫避（日本STV北海道截圖）

10:35

美國發海嘯警報，籲夏威夷沿海居民前往4樓以上高處

俄羅斯遠東地區堪察加半島發生規模8.8地震。美國海嘯預警系統隨後對俄羅斯、日本部份沿岸、夏威夷、關島等地區發布海嘯警報，夏威夷緊急部門呼籲部份沿海地區居民疏散。

美國夏威夷州檀香山緊急事務管理部也警告，預計會發生具破壞性的海嘯，呼籲部份沿海地帶民眾，轉移到地勢較高的地方，或前往至少10層樓高建築物的4樓或以上。

稍晚，菲律賓地震研究所也發布海嘯預警，沿岸可能有1公尺以下浪高，建議太平洋沿岸民眾遠離海岸。台灣氣象署也發布警告，浪高至多1公尺，約在下午1點18分開始影響台灣。

據美國地質調查局(USGS)，震央位於堪察加半島的彼得羅巴甫洛夫斯克市(Petropavlovsk-Kamchatsky)東南東約126公里處，規模從起初的8.0上調至8.7，稍晚再上修至8.8，震源深度則由18.2公里修正為20.7公里，仍屬淺層地震，之後一小時內至少又有2次規模6以上地震。

09:10

俄羅斯堪察加半島外海周三（30日）上午發生黎克特制8.7級地震，成為2011年日本達9級的311大地震後全球最強地震。日本氣象廳向太平洋一側發布海嘯警報，預測海嘯高達3米。

堪察加半島特大地震暫未收到人命傷亡或建築物損毀報告。日本氣象廳於當地時間9時40分，向北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、靜岡、三重、和歌山、宮崎各縣與東京都小笠原諸島，發出海嘯警報。

日本發出海嘯警報（日本NHK截圖）

海嘯來襲，福島暫停排放核污水，向員工發出避難指示

東京電力公司周三（30日）宣布，鑑於氣象廳向福島縣發出海嘯警報，已於當地時間上午9點05分，暫停福島第一核電站核污水排海，並向員工發出避難指示。 當局敦促沿海低窪地區的居民保持警惕，疏散到地勢較高的地方，並遵守當地的緊急指示。



國家海洋預報台：堪察加地震或引發海嘯，不對中國沿岸災害性影響

國家海洋預報台在7月30日07時24分(北京時間)發布，堪察加東岸遠海海域(北緯：52.44度，東經：160.13度)發生7.6級地震，震源深度為15千米。自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍數百公里範圍內引發區域海嘯，但不會對中國沿岸造成災害性影響。

撰文：經濟通國金組

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