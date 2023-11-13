以巴衝突|以軍進攻難民營剿哈馬斯，加沙最大醫院失聯

以色列拒絕國際社會此起彼伏的停火呼聲和示威浪潮，繼續在加沙北部難民營對哈馬斯武裝分子發動進攻。加沙巴人政府稱，在空襲中喪生的居民人數已上升至11180人，受傷人數超過28000人。



聯合國表示，以色列在加沙城和加沙北部的醫院周圍加強了地面和炮火攻擊，幾家醫院被直接擊中。以色列反指哈馬斯利用醫院作為指揮中心，並表示有安全通道供巴人離開。



在以軍炮火下，世衛組織與加沙最大醫院謝法醫院(Al-Shifa)失聯，據稱已被以軍包圍。聯合國人道主義事務協調廳官員格里菲斯(Martin Griffiths)批評：「對醫療機構發動戰爭、斷電、沒有食物、無法飲水、朝試圖逃離的病人和平民開槍，這些行為沒有任何正當理由。」



內塔尼亞胡：「必要時堅定與世界對抗」



面對國際間反戰壓力，以色列總理內塔尼亞胡表示，在取得勝利之前，不會停止在加沙的軍事行動，他還表示將在「必要時堅定與世界對抗」。



倫敦上周六爆發以巴戰爭以來最大規模反戰示威，有30萬人上街要求加沙立即停火。美國國務卿布林肯對以色列的軍事行動做出迄今以來最直接的批評，稱需要採取更多措施來保護平民。



布林肯在訪問新德里時對記者說，過去幾周有太多巴人被殺，太多人承受著痛苦。「我們希望盡一切可能防止對他們的傷害，最大限度地為他們提供幫助」。



日前在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭峰會則發表宣言，向以色列提出實現中東和平的條件，即結束對所有巴勒斯坦和阿拉伯土地的佔領。



峰會宣言指出：「與以色列建立和平與正常關係的前提條件，是結束對所有巴勒斯坦和阿拉伯土地的佔領，並建立一個以東耶路撒冷為首都，以1967年6月4日的邊界為基礎，擁有充分主權的獨立巴勒斯坦國。」

撰文：經濟通市場國金組

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