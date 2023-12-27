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涉長期搜集涉疆資訊，中方制裁美國情報公司卡隆

27/12/2023

　　中國外交部宣布，根據《反外國制裁法》，將對長期搜集涉疆敏感訊息、協助美國進行非法制裁的美國情報數據公司卡隆(Kharon)，卡隆公司調查主任徐猛(Edmund Xu)、前美國高等國防研究中心研究員尼科爾．莫格雷特(Nicole Morgret)等2人採取反制措施，禁止他們入境中國，包括港澳地區，凍結他們在華資產和禁止中國公民和機構與他們進行有關交易、合作等活動。

 


　　美國政府本月初就新疆人權問題制裁兩名中國官員和三間中國企業。兩名被制裁官員分別是新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州副州長兼公安局領導人高琪、中央新疆工作協調小組辦公室副主任胡聯合。三間中企包括中糧糖業　(滬:600737)、四川經緯達科技集團有限公司、安徽新雅新材料有限公司。

敦促美方停止對中國的污衊抹黑

　　外交部發言人毛寧表示，我們再次敦促美方停止對中國的污衊抹黑，撤銷對中方官員和企業的非法單邊制裁，停止實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」等錯誤法案。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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