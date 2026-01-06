抓捕馬杜羅 | 馬杜羅夫婦首次出庭，否認美國控罪：「我們是無辜的！」

被美軍抓捕並押送至美國受審的委內瑞拉總統馬杜羅，周一（5日）在紐約首次出庭時，否認美國對他提起的毒品恐怖主義指控。他強調自己是委國總統，並說：「我是無辜的，我是一個正派的人。」

一同出庭的馬杜羅夫人弗洛雷斯也報上自己姓名，說：「我是委內瑞拉第一夫人。」 隨後她表示，自己「完全無辜」。

馬杜羅夫婦在上周六（3日）凌晨的閃擊行動中被捕，被帶到美國本土，羈押在布魯克林大都會拘留中心。周一上午，他與妻子被直升機押送至曼哈頓的一個停機坪，隨即被帶往法院首次提堂。

特朗普政府上周末公布起訴書，指控馬杜羅密謀向美國輸送數千噸可卡因，對他發起四項指控，即毒品恐怖主義陰謀、可卡因走私陰謀、非法持有機槍，以及共謀持有機槍。若罪名成立，他可能被判處終身監禁。

聯邦地區法官、92歲高齡的海勒史甸(Alvin Hellerstein)為此案主審。正式的庭審將由紐約市民組成陪審團，法官可能會是同一人。馬杜羅夫婦的律師表示，他們可能會在日後申請保釋。

撰文：經濟通國金組

