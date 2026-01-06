  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

抓捕馬杜羅 | 馬杜羅夫婦首次出庭，否認美國控罪：「我們是無辜的！」

06/01/2026

抓捕馬杜羅 | 馬杜羅夫婦首次出庭，否認美國控罪：「我們是無辜的！」

 

 

　　被美軍抓捕並押送至美國受審的委內瑞拉總統馬杜羅，周一（5日）在紐約首次出庭時，否認美國對他提起的毒品恐怖主義指控。他強調自己是委國總統，並說：「我是無辜的，我是一個正派的人。」

 

　　一同出庭的馬杜羅夫人弗洛雷斯也報上自己姓名，說：「我是委內瑞拉第一夫人。」　隨後她表示，自己「完全無辜」。

 

　　馬杜羅夫婦在上周六（3日）凌晨的閃擊行動中被捕，被帶到美國本土，羈押在布魯克林大都會拘留中心。周一上午，他與妻子被直升機押送至曼哈頓的一個停機坪，隨即被帶往法院首次提堂。

 

　　特朗普政府上周末公布起訴書，指控馬杜羅密謀向美國輸送數千噸可卡因，對他發起四項指控，即毒品恐怖主義陰謀、可卡因走私陰謀、非法持有機槍，以及共謀持有機槍。若罪名成立，他可能被判處終身監禁。

 

　　聯邦地區法官、92歲高齡的海勒史甸(Alvin Hellerstein)為此案主審。正式的庭審將由紐約市民組成陪審團，法官可能會是同一人。馬杜羅夫婦的律師表示，他們可能會在日後申請保釋。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

616.000

異動股

02436

凌雄科技

7.610

異動股

02992

域能控股股權

0.050

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 02436 凌雄科技
  • 7.610
  • 02992 域能控股股權
  • 0.050
  • 01300 俊知集團
  • 0.510
  • 01045 亞太衛星
  • 4.290
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.680
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 62.050
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 01211 比亞迪股份
  • 94.650
  • 00388 香港交易所
  • 425.200
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 49.720
  • 目標︰$50.55
  • 02601 中國太保
  • 38.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2026 16:59  《盤後部署》尾市北水急轉淨流出兩萬六支持有壓力，佑駕創新不斷獲增持可跟炒

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 16:20  《新股上市》MiniMax暗盤高招股價逾16%每手賺逾500元，傳獲超購1848倍以上限定價

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》國產GPU天數智芯先高後低僅收高8%，每手獲利急縮至1220元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》智譜首掛收高逾13%每手賺1530元，仍遠低於上日暗盤最高價

08/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４９﹒０１億元，買小米沽盈富基金

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：歐洲經濟優勢漸失，日央慢而穩加息利日圓資產新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內險股｜A股連升斷纜，內險股可趁回吐吸納？A股ETF也可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

海外營銷策略｜不止於跳板：掘金加拿大，打開北美跨境新藍海新文章
人氣文章

娛樂

張家輝誇界首當廣告導演，傳授大師級演技展現三種好好先生
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我最喜愛的Stephy
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

忙碌生活中如何健康飲食？3個買餸策略，維持健康和飽足感！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
針灸美容｜面色萎黃如枯竭土壤？針灸3大穴位疏通面部氣血，同步提升健康質素 新文章
人氣文章
破解「日行一萬步」迷思！ 原來三千步，就足以守護老友記健康
人氣文章
賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 18:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪08/01/2026
專訪 | 陶冬：歐洲經濟優勢漸失，日央慢而穩加息利日圓資產
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區