國際要聞 | 韓國法院判前總統尹錫悅多項指控罪成，有期徒刑5年

16/01/2026

　　韓國首爾中央地方法院周五（16日）一審宣判，裁定前總統尹錫悅多項指控罪成，判處有期徒刑5年。

 

國際要聞 | 韓國法院判前總統尹錫悅多項指控罪成，有期徒刑5年

 

　　尹錫悅面臨多項戒嚴衍生指控，包括妨礙特殊公務執行、濫用職權等。檢方此前向法院請求數罪併罰，判處尹錫悅有期徒刑10年。

 

撰文：經濟通國金組

 

