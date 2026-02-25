特朗普當政 | 特朗普發表國情咨文講話，宣稱美國「比任何時候更富強」

美國總統特朗普在當地時間周二（24日）晚間的國情咨文講話中，為自己的政策和經濟成績辯護，宣布美國「回來了，而且比以往任何時候都更大、更好、更富、更強」。

特朗普稱：「今天，我們的邊境安全了，我們的精神恢復了。通脹正在下挫，收入快速成長。」「經濟正以前所未有的勢頭飛騰，我們的敵人感到畏懼。我們的軍力警力充沛，美國再次贏得尊重，程度或許是前所未有的。」

「這些還不算什麼，」他說道：「我們還會越來越好，越來越好。這是美國的黃金時代。」

旨在扭轉中期選舉形勢

美媒分析指，特朗普透過發表一番「打氣式演講」，向公眾承諾未來會更好，目的是扭轉選民情緒。民調顯示，在11月中期選舉到來前，美國人為經濟形勢感到焦慮，並對其政策持懷疑態度。

當前特朗普的民調支持率下滑，包括威脅要對伊朗採取軍事行動在內的多項外交政策引發爭議，標志性的關稅政策也遭遇了挫折，被美國最高法院駁回。

周日（22日）發布的《華盛頓郵報》-美國廣播公司-益普索聯合民調顯示，約60%的美國人不認可其執政表現。根據CNN的一項最新調查，特朗普在無黨派選民中的支持率降至26%，創下新低。

撰文：經濟通國金組

