  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

特朗普當政 | 特朗普發表國情咨文講話，宣稱美國「比任何時候更富強」

25/02/2026

特朗普當政 | 特朗普發表國情咨文講話，宣稱美國「比任何時候更富強」

 

 

　　美國總統特朗普在當地時間周二（24日）晚間的國情咨文講話中，為自己的政策和經濟成績辯護，宣布美國「回來了，而且比以往任何時候都更大、更好、更富、更強」。

 

　　特朗普稱：「今天，我們的邊境安全了，我們的精神恢復了。通脹正在下挫，收入快速成長。」「經濟正以前所未有的勢頭飛騰，我們的敵人感到畏懼。我們的軍力警力充沛，美國再次贏得尊重，程度或許是前所未有的。」

 

　　「這些還不算什麼，」他說道：「我們還會越來越好，越來越好。這是美國的黃金時代。」

 

旨在扭轉中期選舉形勢

 

　　美媒分析指，特朗普透過發表一番「打氣式演講」，向公眾承諾未來會更好，目的是扭轉選民情緒。民調顯示，在11月中期選舉到來前，美國人為經濟形勢感到焦慮，並對其政策持懷疑態度。

 

　　當前特朗普的民調支持率下滑，包括威脅要對伊朗採取軍事行動在內的多項外交政策引發爭議，標志性的關稅政策也遭遇了挫折，被美國最高法院駁回。

 

　　周日（22日）發布的《華盛頓郵報》-美國廣播公司-益普索聯合民調顯示，約60%的美國人不認可其執政表現。根據CNN的一項最新調查，特朗普在無黨派選民中的支持率降至26%，創下新低。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

特朗普

最新美元 / 港元

7.8194

道瓊斯工業平均指數

49,482.15

納斯達克綜合指數

23,152.08

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,482.15
    +307.65 (+0.626%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,946.13
    +56.06 (+0.814%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,152.08
    +288.40 (+1.261%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升147.317
變動率︰+7.192%
較港股︰+3.24%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升15.045
變動率︰+5.367%
較港股︰+3.90%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升71.978
變動率︰+2.449%
較港股︰+1.16%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌137.856
變動率︰-1.947%
較港股︰+1.07%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌115.620
變動率︰-1.331%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌24.750
變動率︰-1.941%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌44.990
變動率︰-2.259%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌20.110
變動率︰-3.178%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升183.940
變動率︰+13.522%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升82.700
變動率︰+5.971%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升132.020
變動率︰+5.061%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升118.320
變動率︰+3.926%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/02/2026 18:29 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/02/2026 18:29 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00042 東北電氣
  • 0.415
  • 00388 香港交易所
  • 412.200
  • 08448 環球印館
  • 1.490
  • 00756 森美控股
  • 0.610
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.560
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.450
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.010
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 232.800
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
報章貼士
  • 02577 英諾賽科
  • 68.000
  • 目標︰$80.00
  • 02208 金風科技
  • 14.750
  • 目標︰$17.00
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.220
  • 目標︰$4.90
熱炒概念股
即時重點新聞

25/02/2026 17:10  《盤後部署》滙控收市對盤狂飆股價創新高，兩會概念當炒旺旺走勢穩

25/02/2026 17:27  《本港樓市》差估署︰1月私宅樓價指數按月升0.5%，逾1年半高位

25/02/2026 15:55  【滙控業績】滙控：恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型

25/02/2026 18:13  《中國要聞》商務部等七部門鼓勵進口芯片設計等服務，以滿足「國內急需」

25/02/2026 16:40  玖紙(02689)中期純利升3.19倍至19.7億人幣，不派息

25/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒５７億元，買騰訊沽盈富基金

25/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】渣打績後獲高盛花旗微升目標，瑞銀升萬洲目標近三成

25/02/2026 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 陳茂波︰現非合適時機派消費券，強積金置業未宜推冀維持保障退休功能新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重要作用新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚 新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

財政預算案2026懶人包︱全民 AI 培訓＋光影表演取代幻彩詠香江＋電動車一換一優惠 3 月完結＋綠在區區全自助回收新文章
人氣文章

風水蔣知識

2026生肖運程︱屬鼠化解破財方法；屬虎做生意拖字訣？屬牛大旺轉工、屬兔霧水桃花；屬龍凶多吉少；屬蛇財運佳；正月尾要「送窮鬼」旺財運？
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

人工智能環境監測污染，潔淨海濱展現香港魅力 
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《雙囍》：若沒有人感到快樂，也稱不上是真正的喜事
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

經常被詛咒的不婚主義，有時比婚姻來得穩健；幸福的本質不在形式，而是在於相愛的人 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

分居後還該派利是嗎？真正讓人難受的，是心底那份不安和尷尬
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
山今老人解構手指與大腦關係！道家握固／佛家手印各有千秋？勤做4大手指操防腦退化
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞25/02/2026
預算案 | 陳茂波︰現非合適時機派消費券，強積金置業未宜推冀維持保障退休功能
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重...

25/02/2026 18:41

2026-27年度財政預算案

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區