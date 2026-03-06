中東簡報 | 伊朗戰火第7日局勢簡報

美國與以色列對伊朗發動的「史詩之怒」行動已進入第7 日，以下是過去 24 小時內的最新動態：

軍事行動

美軍與以色列國防軍已對伊朗境內發動超過2500次打擊，使用逾6000件武器。過去24小時內，以軍宣布進入戰爭「下一階段」，並摧毀了伊朗多處遠程彈道導彈發射場。

伊朗對以色列、美軍基地及周邊國家發動新一輪導彈與無人機襲擊。

美軍證實已累計擊沉30艘伊朗艦艇，其中用潛艇擊沉一艘位於斯里蘭卡海岸的護衛艦。

區域衝突擴散

阿塞拜疆首次遭到無人機攻擊，但伊朗否認發動襲擊。

卡塔爾F-15戰機擊落了兩架企圖攻擊美軍烏代德基地的伊朗Su-24轟炸機。阿聯酋則攔截了6枚導彈及131架無人機。

政治與權力變局

特朗普表示希望參與挑選伊朗新領導人，並明確排除哈梅內伊之子接班的可能性。

美國參議院以47對52票否決了限制特朗普對伊動武權力的議案，為軍事行動繼續開「綠燈」。

全球能源市場

布蘭特期油價格已突破每桶 80 美元。歐洲天然氣期貨價格因卡塔爾設施受威脅及LNG出口受阻，一度飆升近兩倍。

撰文：經濟通國金組

