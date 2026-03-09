  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯

中東簡報 | 伊朗戰火第10日局勢簡報

09/03/2026

中東簡報 | 伊朗戰火第10日局勢簡報

 

 

　　美國和以色列對伊朗的軍事行動已進入第二周，面對「斬首」威脅，伊朗已故精神領袖哈梅內伊之子穆杰塔巴(Mojtaba Khamenei)正式繼承其地位，領導伊朗反擊：

 

政治局面

 

　　已故最高領袖哈梅內伊之子穆杰塔巴繼任成為新任最高領袖。

 

軍事行動

 

　　美以首度空襲油田：以色列空軍於　3 月　8 日凌晨首度對德黑蘭周邊的5處石油設施，發動大規模空襲，旨在摧毀伊朗的經濟支柱。以軍表示，仍需約三周時間徹底清除伊朗軍事威脅。

 

　　伊朗導彈擊中卡塔爾的烏代德美國空軍基地；另有無人機損毀巴林的海水淡化廠。

 

　　截至9日，戰火已造成伊朗境內至少　1230 人死亡；美軍確認第　7 名士兵傷重不治。

 

國際調停

 

　　中國外交部長王毅在兩會期間談及伊朗局勢，強調「拳頭硬不等於道理硬」，呼籲立即停止軍事行動。

 

能源市場劇烈波動

 

　　受以軍襲擊伊朗煉油廠及霍爾木茲海峽航運受阻影響，國際原油價格突破每桶100美元大關。

 

　　霍爾木茲海峽航運近乎停滯，導致全球約五分之一的石油與液化天然（LNG）供應面臨中斷風險。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

02503

中深建業

0.340

異動股

02911

希迪智駕

22.940

異動股

01643

現代中藥集團

1.670

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02503 中深建業
  • 0.340
  • 02911 希迪智駕
  • 22.940
  • 01643 現代中藥集團
  • 1.670
  • 02513 智譜
  • 575.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 997.000
股份推介
  • 02388 中銀香港
  • 41.280
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.800
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 10.090
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 113.900
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.500
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 129.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.700
  • 00700 騰訊控股
  • 516.000
  • 02628 中國人壽
  • 28.580
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.680
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.500
  • 目標︰--
  • 00220 統一企業中國
  • 8.170
  • 目標︰$8.90
  • 02629 MIRXES-B
  • 14.810
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

09/03/2026 17:06  《盤後部署》恒指兩萬五關再見支持兼收復下跌裂口，中電守50天線彰避險價值

09/03/2026 16:12  全日372億元北水湧入守護兩萬五，恒指收盤跌幅收窄至348點報25408

09/03/2026 16:37  【定期存款】銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘

09/03/2026 16:08  《新股掛牌》優樂賽共享首掛全日捱沽收低近44%，超購五千倍每手蝕2400元

09/03/2026 16:08  《新股掛牌》埃斯頓(02715)H股首掛收低逾16%，下限定價每手蝕492元

09/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾３７２億元，買盈富基金沽中石化

09/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油評級至超配，瑞銀削賭股目標惟升金沙新濠評級

09/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８１３４，隔夜拆息較上日軟至１﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 中東局勢升級油價曾飆三成，三桶油先升後回可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

全日372億元北水湧入守護兩萬五，恒指收盤跌幅收窄至348點報25408新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 油價破百領油股狂飆，通脹憂慮拖累金融股地產股新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

看清楚香港「AI+與產業發展策略」時間差背後新文章
人氣文章

熱話 Feature

觀音借庫2026｜羅雲龍師傅教最佳準備，留意廟宇開放時間祈福新文章
人氣文章

娛樂

3月新戲速遞｜《衝鋒：火拼》真槍實彈拍攝，經典恐佈片《奪命狂呼7》初代女主角回歸新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚外情的矛頭總指向男人，這些年女人的出軌比例已不遑多讓
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《屍物招領》：反轉再反轉的懸疑力作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
研究揭示講人壞話「傷腦又減壽」！從《金多寶》嫲嫲看善意如何療癒人心
人氣文章
助眠運動｜脊醫教睡前3個超簡單動作，5分鐘極速入眠
人氣文章
重塑安老院印象：從「制度化」到「幸福感」 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2026 18:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/03/2026
中東戰火 | 中東局勢升級油價曾飆三成，三桶油先升後回可以點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗 | FOCUS | 極端油價仍未至，糧食危機暗發酵

09/03/2026 14:36

中東戰火

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究

09/03/2026 10:09

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區