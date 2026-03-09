中東簡報 | 伊朗戰火第10日局勢簡報

美國和以色列對伊朗的軍事行動已進入第二周，面對「斬首」威脅，伊朗已故精神領袖哈梅內伊之子穆杰塔巴(Mojtaba Khamenei)正式繼承其地位，領導伊朗反擊：

政治局面

已故最高領袖哈梅內伊之子穆杰塔巴繼任成為新任最高領袖。

軍事行動

美以首度空襲油田：以色列空軍於 3 月 8 日凌晨首度對德黑蘭周邊的5處石油設施，發動大規模空襲，旨在摧毀伊朗的經濟支柱。以軍表示，仍需約三周時間徹底清除伊朗軍事威脅。

伊朗導彈擊中卡塔爾的烏代德美國空軍基地；另有無人機損毀巴林的海水淡化廠。

截至9日，戰火已造成伊朗境內至少 1230 人死亡；美軍確認第 7 名士兵傷重不治。

國際調停

中國外交部長王毅在兩會期間談及伊朗局勢，強調「拳頭硬不等於道理硬」，呼籲立即停止軍事行動。

能源市場劇烈波動

受以軍襲擊伊朗煉油廠及霍爾木茲海峽航運受阻影響，國際原油價格突破每桶100美元大關。

霍爾木茲海峽航運近乎停滯，導致全球約五分之一的石油與液化天然（LNG）供應面臨中斷風險。

撰文：經濟通國金組

