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特朗普當政 | 參與挾持馬杜羅的美軍特種兵，在秘密行動前押注獲利40萬美元，特朗普承諾調查

24/04/2026

特朗普當政 | 參與挾持馬杜羅的美軍特種兵，在秘密行動前押注獲利40萬美元，特朗普承諾調查

 

 

　　據ABC News引述知情人士，聯邦當局逮捕一名參與抓捕委內瑞拉總統馬杜羅的特種部隊士兵，原因是他在展開秘密行動前，押注馬杜羅將被趕下台而獲利40萬美元。

 

　　由於近期出現一系列下注時點精準、回報可觀的押注交易，已引發外界質疑，是否有人針對伊朗和委內瑞拉採取的軍事行動進行內幕交易。

 

　　美國總統特朗普表示，周四（23日）回應有士兵因押注事件而被捕的報道時，稱他將調查聯邦僱員在事件預測平台下注的問題。

 

特朗普：對事件押注平台存有疑慮

 

　　特朗普對記者表示，自己長期以來一直對事件押注平台存有疑慮。稱：「你知道，不幸的是，整個世界在某種程度上已經變成了一個賭場。你看看全世界都在發生什麼，在歐洲，在其他地方，到處都在搞這些押注的事情。我從來都不是很贊成。我從理念上就不喜歡這種東西。」

 

　　白宮上個月向全體員工發出內部郵件，警告他們不得利用機密信息在金融市場或預測平台下注。

撰文：經濟通國金組

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