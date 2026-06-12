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中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否認妥協

12/06/2026

　　周五（12日）是伊朗戰火爆發第105日，也是全球史上最大規模IPO、SpaceX上市的大日子。由於此前美國總統特朗普表示預定於周四（11日）晚，對伊朗發動大規模打擊，一度令美股市場表現停滯。

 

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否認妥協

 

　　不過，特朗普烽火戲炒家，突然在社交媒體上發帖表示：「我作為美利堅合眾國總統，已取消原定於今晚針對伊朗的打擊和轟炸行動。」美媒形容為「數小時內堪稱驚人的轉折」，瞬間引發美股狂歡。

 

特朗普：協議最早本周末簽署

 

　　特朗普更在白宮橢圓形辦公室對記者表示，協議最早可能於本周末在歐洲簽署。如果協議最終達成，副總統萬斯將出席簽署儀式。他稱該協議將恢復霍爾木茲海峽的航運，及德黑蘭方面不尋求發展核武器的承諾。

 

　　不過，伊朗外交部發言人巴加埃表示，有關美伊可能達成協議的報道和說法純屬猜測，德黑蘭方面至今未就協議達成最終結論。巴加埃說，伊朗方面從一開始就清楚談判的進展，協議文本的大部分內容已經完成，但美國方面不斷改變立場，對於已經劃定為紅線的問題，伊方絕不妥協。

 

撰文：經濟通國金組

 

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