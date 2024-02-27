僱主龍年智選強積金服務供應商 助僱員爭更好回報

踏入龍年，相信僱主們都開展了新一年的業務規劃，當中少不了考慮提升一下員工的福利安排，期望可以做到「留人留才」，提升公司的競爭力。其實，為員工選擇優質的強積金計劃同樣是提升員工福利的手法之一，各位僱主不妨留意市場上強積金計劃的表現，助僱員在新一年更加投資有道。下文我們邀請了友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜女士(Amelie)及她的團隊分享一下選擇強積金服務供應商的貼士。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜女士(Amelie)及她的團隊為大家分享選擇強積金服務供應商的貼士。

貼士一：留意強積金基金種類及回報

市場上的強積金計劃和產品繁多，若老闆發掘到優質強積金服務供應商，必然可為僱員帶來裨益，對他們建立豐盛退休儲備有莫大幫助。根據本網記者統計發現，截至2023年12月31日止，在云云強積金服務供應商當中，友邦香港 (AIA) 整體強積金一年、三年及五年平均回報表現交出了亮眼成績表。而過去一年，AIA旗下強積金基金亦獲得多個業界獎項，當中包括《指標》年度強積金大獎、《積金評級》「強積金大獎」及《彭博商業周刊》領先基金大獎等，成績獲得業界肯定。

AIA深明各位打工仔的需求，就是重視投資回報：「僱主揀選可靠的強積金服務供應商，現時AIA的強積金平台上有20項風險程度不同的強積金基金，基金涵蓋各地區及資產類別，供成員在不同市況及人生階段作適切調配，滿足成員對回報的需求，只要強積金資產更有效滾存增值，聚沙成塔，建立豐盛退休儲備可期！」

AIA又鼓勵大家，除了留意基金回報之外，亦可增加對不同基金的瞭解，例如近年大家熱烈討論的ESG投資。AIA其實於2006年早已洞悉此趨勢，率先將ESG概念加入強積金基金選擇中，供成員藉此涉足可持續投資領域。

貼士二：考慮低收費基金

強積金市場上的基金選擇有接近380項，收費各異，管理費每年可高達1.94%。成員在挑選強積金時可以考慮低收費基金，AIA提供近10項低收費基金¹ ，管理費低至0.75%²，以及一些特色基金，例如採用動態資產配置策略的強積金基金、針對特定市場及區域的專項基金、適合保守投資取態的固定入息基金等，全力為市民提供多元投資選擇。

貼士三：選擇具全面服務的 服務供應 商 減輕僱主行政負擔

工商業活動是支持香港經濟的重要基石，各類型的企業及機構參與其中，為經濟發展出一分力。AIA補充：「AIA一直重視對僱主的支援，銳意提供全面服務配套，透過優質服務結合先進數碼平台和專屬服務團隊，希望能夠減省僱主行政工作負擔，輕鬆履行強積金責任之餘，一起為成員實踐理想退休生活而努力。」

AIA為僱主提供的支援包括： 「電子成員登記」 提供電子成員登記平台，讓僱主及僱員直接輸入所需資料，輕鬆省時，有效減輕行政工作 「網上遞交供款」 提供網上遞交供款及一系列繳交供款方式，增強供款彈性，亦提供電子提示提醒僱主遞交供款 「免費人力資源程式軟件」 方便計算薪酬、強積金供款，亦可處理一般稅務報表，及管理僱員紀錄

AIA現時有為僱員提供整合強積金個人賬戶優惠，詳情可聯絡AIA或您的AIA專業財務策劃顧問。

大家如有興趣瞭解更多AIA的一站式退休金方案，可以按此聯絡AIA或您的AIA專業財務策劃顧問。現時AIA亦有為僱員提供整合強積金個人賬戶優惠，由即日起至2024年3月31日，整合強積金至AIA，可享首年管理費半價及額外紅利雙重優惠³。僱主可鼓勵僱員主動按此聯絡AIA或他們的AIA的專業財務策劃顧問檢視其強積金表現及狀況，更積極管理強積金，整合賬戶方便管理兼享優惠。

¹ 低收費基金是指基金開支比率≦1.3%或基金管理費(包括保證費，如適用)≦1%的基金。資料來源：強制性公積金計劃管理局網頁，資料截至2023年2月28日。

² 淨資產值的百分比，以年率計。

³ 優惠須受條款及細則約束。詳情請瀏覽 https://bit.ly/43v6yKD。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動