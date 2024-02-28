數據創造價值 開放數據助經濟轉型

一年一度的「開放數據應用比賽」於2021年起由香港科技創新促進組舉辦。參賽者組別涵蓋小學生、中學生、大專生及公眾。歷年不少得獎者的項目在香港貿易發展局舉辦的InnoEx展覽展出，獲政府官員關注並考慮採用。HKtag希望透過比賽令公眾更多使用開放數據和數據分析，以創新思維及靈活科技應用培育香港新一代，亦藉此提高香港市民的生活質素，因為當市民可以於互聯網獲取數據時，才謂真正的開放數據。

開放數據是適應大數據發展的時代要求，而開放數據是大數據應用創新的必然要求。

「開放數據應用比賽2023」由HKtag主辦，政府資訊科技總監辦公室、數碼港協辦，分為開放數據研討會及開放數據應用比賽，其旨是做到提高大眾意識，與時俱進面對不斷演變的數碼革新和數字應用HKtag希望透過不同的活動激發創意，繼續全面培訓科技專才，尋找具創新性及結合了數據分析的智慧科技方案，與社區夥伴携手合作，努力將勝出方案在社區中實踐，為香港發展成為稱心便利的智慧城市而努力。

通力電梯（香港）有限公司董事總經理張年生工程師表示：「作為比賽贊助商之一，我樂見本比賽成功讓眾多具創新思維的年輕人展示其前沿方案，並期望此優秀的平台能刺激未來數碼經濟的發展。」

用數據創造價值，而開放數據可以助經濟轉型、產業提升、天氣、交通、教育等不同跨領域的大量數據，通過不同方案提供給個人、社區和企業，將為市場主體釋放更大創新空間，創造出更好的適應現代生活的應用和工具，進一步推動大眾對創新科技於日常生活的應用及認識到可持續發展的智慧城市概念發展。

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