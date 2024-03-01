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富途 3 月 8 - 9 日舉辦城中首個大型投資展 匯聚領先金融機構及 20 位頂級專家 共襄金融界盛事

01/03/2024

 

適逢母公司富途控股（Nasdaq: FUTU) 上市五周年，富途證券國際（香港）有限公司（下稱「富途」）宣布，將於今年 3 月 8 至 9 日於香港會議展覽中心展覽廳 5G，舉辦城中首個面向零售投資者的大型展覽，一連兩日發放 12 場頂級KOL及金融達人的投資講座、逾 10,000 份禮品、金融展位和遊戲互動區。活動雲集環球領航金融機構及交易所支持，並獲滙豐銀行、摩根大通及瑞銀集團¹ 等業務品牌作為合作夥伴，共襄金融界盛事。 

 

富途主辦零售投資界盛事推廣普惠金融 料匯聚數千參與者 

近年零售投資者數量持續增長，根據行業數據，零售投資者全球佔比料於 2026 年達至 48.8%²，其於線上證券交易的參與亦進一步提升，對於促進金融業發展具舉足輕重的地位。作為本港最大的零售投資科技券商，富途不遺餘力主辦香港少有面向零售投資者的展覽活動，以「靈活迎變 金融科技投資機遇無制限」為題，助力投資者多角度了解 2024 年的投資主題及機遇，深化多類別投資產品的普及與認知，活動預計將吸引數千人次投資者參與，進一步建構普惠金融。

 

雲集逾 20 位投資猛人  富途投資展大派逾 10,000 份奬品 

展覽期間，大會除了舉辦多場投資策略會，由超過 20 位投資猛人從股市、基金、債券、衍生品、講到個別板塊，深入淺出帶投資者遊覽環球市場，助與會人士交流及掌握投資動向外，兩日活動更大派逾 10,000 份的精美禮品，包括牛牛周邊禮品、大熱蘋果產品、Switch 遊戲機、旅行套裝等。重點額外奬賞環節更為 1﹚每天首 200 位入場參與者，2﹚每場首 50 位講座環節參與者，3﹚每天2場主講台問答環節中奬者發放震撼禮物。會場內外亦設有多個超過 5 尺的大型牛牛模型和體感遊戲互動區，供牛牛迷打卡體驗。

 

富途證券董事總經理謝志堅表示：「作為本港最大的科技券商，富途多年來與本港投資者深度連結，共同成長。今年 3 月 8 日，富途控股上市經已 5 周歲，但品牌與投資者互動有增無減；自去年首家實體店開幕，我們更見證零售投資社群對線上線下投資活動的結合抱有熱切需求。富途再下一城首度舉辦『富途投資展』，旨在為投資社區及行業建立起互動平台，促進投資氣氛與普惠金融，為引領零售投資發展作出貢獻。」 

 

更多活動詳情，可參閱：https://j.futunn.com/00byHr

 

¹ 排序按公司的英文名稱字母排列，排名不分先後 

² 資料來源：灼識諮詢行業報告

 

資料由客戶提供

 

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