恒指牛熊揀滙豐 大市博弈借東風

上星期五及六，一個面向零售投資者的大型展覽於香港會議展覽中心舉行，小編當然不會錯過！現場人頭湧湧，吸引了不少投資者到場「攞料」，皆因雲集了全港最受歡迎的股評人出席投資講座，大派「投資懶人包」。一於帶大家看看現場盛況！

多位著名股評人到滙豐輪證的攤位一試身手

同場較量 一試身手

落場買賣股票經常有擂台比併，今次一於在這個觸電迷宮遊戲比拼一下！會不會是身手了得的「大隻佬」郭SIR眼力、手力最定？這個觸電迷宮一大一小兩個圈，是以恒指走勢圖作為路線，考各位定力之餘，又可以提醒大家，投資不但有上有落，當配合衍生工具產品時，風險跟收穫往往是息息相關。怪不得滙豐輪證的展覽攤位擠得水洩不通，股評人同散戶一樣玩得開心！

萬四定四萬？

14000萬？40000萬？

到底恒指萬四定四萬？小編都好想知！竟然在投資講座上，遇到著名股評人沈振盈、胡孟青以及孫子大戶！一向「寸咀」的青姐認為資金流不利，現時市場情緒過份樂觀，大市有機會回調至14000點；孫子大戶亦同意，恒指走勢做「兩隻腳」（雙底形態），即回到14000點水平對後市會更好。但沈大師則認為不能這樣悲觀，一來中國經濟並沒有如市場預期般差，二來以牛市平均24至25倍市盈率計算，有信心恒指可以上升至40000點，會由科技股、電訊股及資源股帶動。

半小時的講座，幾位嘉賓舌劍唇槍，妙語連珠，小編聽出耳油，亦不忘為大家抄底金句，例如青姐說：「形勢比人強，宜短不宜長」，說今年要靈活轉身，不能死守buy and hold。孫子大戶就說：「做人不要偽君子，交易需要真小人」，認為其實萬四點又有什麼可怕？「只要做好錦上添花落井下石，就可以縱橫股市」。沈大師則教路「三小牛」，最緊要貼市，逐段小牛市逐段換貨，都值得投資者要好好記住！

恒指牛熊揀滙豐

滙豐輪證實用操作錦囊

滙豐輪證團隊亦提供很多實用操作錦囊，玩過觸電迷宮就會更加明白，寓遊戲於投資教育。

滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品銷售主管劉嘉輝留意到，除了大家熟悉，轉換比率為10,000的恒指牛熊證外，部分資金轉至較大轉換比率如20,000的牛熊證。「在場不少有留意恒指牛熊證的投資者當然會問，除了價格及跳動敏感度減半外，其他因素不變，是否連實際槓桿也會減半? 答案是不會的，因為計算實際槓桿的方程式已有計及轉換比率在內。」從另一角度看，投資者亦可考慮以購入轉換比率為10,000的牛熊證相同價格，購入較遠收回價及轉換比率為20,000的牛熊證，當然如上述所說，對恒指變動的敏感度將降低，但同時可以降低收回風險。

港股開始進入業績高峰期，投資者緊張應付投資部署的同時，都應該出來放鬆一下，吸收更多資訊，看來小編今次收穫非常豐富！想知道更多市場最新動態，可以留意滙豐輪證的網頁，緊貼市況，增進大家的投資智慧！

資料由客戶提供

講座由香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)贊助。本文內其他講者之內容，一概與滙豐無關。投資涉及風險，本資訊旨在提供予香港境內人士使用。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品屬複雜產品。產品乃非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資，過往表現並不反映將來表現。流通量提供者可能是唯一報價者。投資前應細閱上市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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