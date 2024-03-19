  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

龍年經濟展望及股匯輪證部署

19/03/2024

到第一季尾聲，二月中以來港股重拾升勢，不少股份出現見底反彈的趨勢，第二季情況會否持續好轉，定繼續橫行？

 

滙豐輪證在上周四(3月14日)參與於恒生銀行舉行的大型投資講座「龍年經濟展望及股匯輪證部署」。台上講者星光熠熠，包括有獨立股評人胡孟青、紅磡索螺絲等；台下投資者亦座無虛席。參加者聽取到專家在股、匯以及輪證的投資展望，亦獲得不少投資心得。

 

龍年經濟展望及股匯輪證部署

龍年經濟展望及股匯輪證部署

 

避開地緣風險  首選內需內循環

胡孟青指，今年是「世界大選年」，不少國家都舉行重要選舉，所以揀股或出入市時機，必定要考慮地緣政局因素。內需及內循環股份正好能避開地緣風險，例如飲食、電影、娛樂等可多加留意。紅磡索螺絲亦認同，看好旅遊平台、澳門股以及啤酒股。當然，世界大趨勢：人工智能亦不能忽視，但亦不要過份「神化」，應視為長期投資主題。

 

龍年經濟展望及股匯輪證部署

胡孟青、紅磡索螺絲為投資者大派「心水」

 

為正股持倉做對沖

不過，股市始終波動，萬一持有的優質股表現未如理想，又應該怎樣保持持貨能力？滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品銷售主管劉嘉輝表示，靈活運用衍生工具如牛熊證或窩輪，就可以為持倉做對沖，應付短期波動，變相「保護」正股持倉。滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品聯席總監陳恩因亦指，可以利用賺取的股息，投入衍生工具。亦有不少投資者認為港股只在上落市，如果好好利用恒指牛熊證部署上落市策略，相信即使是窄幅上落亦能容易選取到合適的工具。

 

龍年經濟展望及股匯輪證部署

滙豐輪證解釋怎為股票做對沖

 

除了股票及衍生工具，參加者對分散資產至各個領域亦非常有興趣，例如外匯及ETF。恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，美國會於七月前減息，看淡美元，非美元貨幣有機會向好。黃金亦會受惠避險動機。恒生銀行首席股票市場顧問黃澤南認為，港股在兩會後會受惠國策憧憬，央企會表現較好。如果可以利用ETF做多元化投資，可以為組合帶來分散風險的效果。恒生投資管理有限公司指數投資基金經理陳俊傑及首席投資產品專員危月瑩解釋主動及被動ETF的優點及缺點，用ETF平衡倉位的多元性，既簡單又方便。

 

最後，還有抽獎環節送出多份精美禮品，以及豐富紀念品，出席者及得獎幸運兒皆滿載而歸。

 

資料由客戶提供

 

范巧茹 InvesTalk

香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」) 為講座贊助之一。本文內其他講者之內容，一概與滙豐無關。投資涉及風險，本資訊旨在提供予香港境內人士使用。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品屬複雜產品。產品乃非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資，過往表現並不反映將來表現。流通量提供者可能是唯一報價者。投資前應細閱上市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

 

在此文件內載有或提及的由恒生銀行於講座內提供之資料或內容僅供一般資料及參考之用，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見、要約、招攬或建議投資於當中所述之任何證券或投資項目。於講座所表達的預測及意見只作為一般的市場評論，並不構成招攬、建議、投資意見或保證回報。該等預測及意見為講者於講座時的意見，可作修改而毋須另行通知。恒生銀行不會就使用及／或依賴此文件或講座內所提供的任何市場資訊而負責或承擔任何法律責任。投資者如對其投資有任何疑問，請諮詢獨立的專業意見。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

01099

國藥控股

20.400

異動股

02800

盈富基金

16.750

異動股

08219

恆偉集團控股

0.430

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,110.76
    +320.33 (+0.826%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,178.51
    +29.09 (+0.565%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,166.79
    +63.34 (+0.393%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌286.072
變動率︰-0.760%
較港股︰+0.38%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌238.120
變動率︰-1.105%
較港股︰+0.22%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.529
變動率︰-1.608%
較港股︰+0.47%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌57.594
變動率︰-1.768%
較港股︰+0.34%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升7.950
變動率︰+3.651%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌27.590
變動率︰-0.934%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.620
變動率︰-1.941%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌38.100
變動率︰-7.524%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/03/2024 20:54 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/03/2024 08:35
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/03/2024 20:54 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01099 國藥控股
  • 20.400
  • 02800 盈富基金
  • 16.750
  • 08219 恆偉集團控股
  • 0.430
  • 08007 環球戰略集團
  • 0.110
  • 06689 洪九果品
  • 2.700
股份推介
  • 09896 名創優品
  • 39.950
  • 目標︰$44.00
  • 00011 恒生銀行
  • 86.200
  • 目標︰--
  • 00362 中國天化工
  • 0.103
  • 目標︰$0.2
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.900
  • 目標︰--
  • 01662 義合控股
  • 1.560
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 285.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.100
  • 01299 友邦保險
  • 57.400
  • 00001 長和
  • 40.400
  • 00941 中國移動
  • 66.050
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 14.600
  • 目標︰--
  • 02778 冠君產業信託
  • 1.580
  • 目標︰--
  • 01992 復星旅遊文化
  • 4.040
  • 目標︰$5.81
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01638 佳兆業集團
  • 0.118
即時重點新聞

20/03/2024 07:50  《國金頭條》市場等待聯儲局決策，道指漲逾300點標普再創新高

20/03/2024 07:53  小鵬汽車(09868)與淘寶中國終止協議，胡曉辭非執董

19/03/2024 18:56  【２３條】立法會全票三讀通過23條草案，本月23日刊憲和生效

20/03/2024 07:54  李寧去年度盈利31.9億人幣跌21.6%，末期息18.54分

20/03/2024 07:54  《國企紅籌》華能國電去年度虧轉盈83.6億人幣，息廿分

20/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６９﹒２３億元，買騰訊沽快手

19/03/2024 08:32  【大行炒Ｄ乜】野村削藥明康德逾三成目標，滙證降中遠海控評級

15/03/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板下周派成績單，中短線目標７﹒９銀

19/03/2024 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒８２１０，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

23條 | 立法會全票三讀通過23條草案，本月23日刊憲和生效新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 南商4個月存息4.2厘，建行亞洲3個月4.35厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平長沙考察，證監罰恒大造假，中國富裕家庭減少新文章
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

設備更新．以舊換新
人氣文章

娛樂情報

劉威煌《中年好聲音2》出局網民感賽果不公：罷睇，造馬造到咁！黃劍文獲封「周吉佩2.0」或爆冷奪冠？
人氣文章

娛樂情報

霍汶希Mani曾做倉務員？自爆成功靠「不安分守己」！網民嘲花姐阿Wing相形見絀
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

從《繁花》看90年代上海女人的時尚：盤點辛芷蕾、唐嫣與馬伊琍於劇中，散發的萬樣風情！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

日本歌姬MISIA香港演唱會：一個獻給音樂的匠人，純粹地呈現音樂原始的模樣
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

金鐘酒店頂層靚裝餐廳！米芝蓮星廚監修：原條鹽焗鱸魚、西班牙燉飯、烤意大利青瓜，嘗出地中海清新海洋風味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
糖尿病飲食 | 5款隱藏高糖食物糖尿病、減肥、心血管病人士要避！無糖汽水安全？原味乳酪都伏！這種麥片不要選
人氣文章
不銹鋼煲煮食會中毒？醫生：長期用這數字廚具或增錳中毒風險兼腦退化！6款安全不銹鋼煲推介 新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 08:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 08:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 08:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港政情19/03/2024
23條 | 立法會全票三讀通過23條草案，本月23日刊憲和生效
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金