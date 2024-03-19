龍年經濟展望及股匯輪證部署

到第一季尾聲，二月中以來港股重拾升勢，不少股份出現見底反彈的趨勢，第二季情況會否持續好轉，定繼續橫行？

滙豐輪證在上周四(3月14日)參與於恒生銀行舉行的大型投資講座「龍年經濟展望及股匯輪證部署」。台上講者星光熠熠，包括有獨立股評人胡孟青、紅磡索螺絲等；台下投資者亦座無虛席。參加者聽取到專家在股、匯以及輪證的投資展望，亦獲得不少投資心得。

龍年經濟展望及股匯輪證部署

避開地緣風險 首選內需內循環

胡孟青指，今年是「世界大選年」，不少國家都舉行重要選舉，所以揀股或出入市時機，必定要考慮地緣政局因素。內需及內循環股份正好能避開地緣風險，例如飲食、電影、娛樂等可多加留意。紅磡索螺絲亦認同，看好旅遊平台、澳門股以及啤酒股。當然，世界大趨勢：人工智能亦不能忽視，但亦不要過份「神化」，應視為長期投資主題。

胡孟青、紅磡索螺絲為投資者大派「心水」

為正股持倉做對沖

不過，股市始終波動，萬一持有的優質股表現未如理想，又應該怎樣保持持貨能力？滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品銷售主管劉嘉輝表示，靈活運用衍生工具如牛熊證或窩輪，就可以為持倉做對沖，應付短期波動，變相「保護」正股持倉。滙豐資本市場及證券服務亞太區財富管理香港上市產品聯席總監陳恩因亦指，可以利用賺取的股息，投入衍生工具。亦有不少投資者認為港股只在上落市，如果好好利用恒指牛熊證部署上落市策略，相信即使是窄幅上落亦能容易選取到合適的工具。

滙豐輪證解釋怎為股票做對沖

除了股票及衍生工具，參加者對分散資產至各個領域亦非常有興趣，例如外匯及ETF。恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，美國會於七月前減息，看淡美元，非美元貨幣有機會向好。黃金亦會受惠避險動機。恒生銀行首席股票市場顧問黃澤南認為，港股在兩會後會受惠國策憧憬，央企會表現較好。如果可以利用ETF做多元化投資，可以為組合帶來分散風險的效果。恒生投資管理有限公司指數投資基金經理陳俊傑及首席投資產品專員危月瑩解釋主動及被動ETF的優點及缺點，用ETF平衡倉位的多元性，既簡單又方便。

最後，還有抽獎環節送出多份精美禮品，以及豐富紀念品，出席者及得獎幸運兒皆滿載而歸。

資料由客戶提供

范巧茹 InvesTalk

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