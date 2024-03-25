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渣打調查：高資產淨值港人年均8次外遊 善用里數將日常生活化為無盡探險

25/03/2024

渣打調查：高資產淨值港人年均8次外遊 善用里數將日常生活化為無盡探險

 

在這個追求生活品質的時代裡，每天都充滿了新的探索及發現。渣打早前一項2024年富裕港人旅遊調查顯示，高資產淨值港人預算年均花超過港幣87萬元去旅行，發現港人預期今年平均外遊8次，名符其實是旅遊愛好一族。而且，調查更指出港人既懂消貴又善於理財，9成人會利用理財服務賺取里數，當中6成多人會透過信用卡及銀行服務，而6成當中亦有近3成人透過「亞洲萬里通」定期存款賺取里數。這證明我們的日常消費和儲蓄，不僅僅是理財目的，而是成為探索世界、豐富生活經歷的起點，令生活變得更加精彩。這種生活態度不需要依賴特定的媒介，但當有合適的工具能夠幫助我們更輕鬆地實現這些夢想時，生活的質量自然會提升。

 

當談到將日常活動無縫連接到夢想實現的過程中，一個恰到好處的例子是渣打銀行提供的一系列金融產品和服務。這些工具和機會，如渣打「優先理財」、「亞洲萬里通」定期存款，以及渣打國泰Mastercard®，都是設計來幫助我們將每一個消費及理財需要化成向夢想邁進的實際步驟。這不僅展示了金融服務可以如何融入我們的生活和夢想中，也體現了一種生活方式的優雅詮釋。

 

舉例說，全新客戶於4月30日或之前以港幣100萬新資金開立渣打「優先理財」，可享5萬里數及高達5%的存款年利率*，可以成為你開啟昇華體驗第一步，先去日本睇一轉櫻花，對住富士山浸溫泉；而當你選擇新資金開立「亞洲萬里通」定期存款時，每HK$10萬的存款就能為你帶來高達40,000里數，下次可以去挪威看北極光或是去土耳其坐熱氣球；全新信用卡客戶申請渣打國泰Mastercard - 優先理財，可賺高達80,000Asia Miles迎新禮遇，更有限時大抽獎，有機會瓜分1,000萬「亞洲萬里通」里數⁺，最高可享5萬里數。現有客戶直接於國泰及香港快運簽賬消費，亦可享低至港幣2元=1里數。同時，合資格簽賬又可及賺取國泰會籍積分，想吃米芝蓮、坐豪華遊輪、享用機場貴賓室都不成問題，正正體現「旅行有要求，享受無盡頭」精神。

 

當我們談論旅行時，它不僅僅是一場地理上的轉移，更是一次心靈和感官的冒險。渣打呈獻的「JOURNEY・REIMAGINED」（ft. 王菀之的沉浸式藝術體驗）帶參與者進入一個由光影和聲音編織的夢幻世界，每一步都充滿驚喜。藝術家王菀之將用她的作品，重新定義了旅行的意義，她更以聲音帶你遊歷三大被視覺化旅遊體驗，每一聲響起都可能是心靈的喚醒。

 

生活本身就是一場旅行，每一個人都是旅途中的探險家。渣打銀行提供的服務和活動，就像是旅行中的優質裝備，讓我們的探索之旅更加順利和豐富。透過這些工具，我們不僅能夠更好地實現我們的旅行夢想，也能夠在日常生活中發現更多的樂趣和價值。

 

渣打呈獻: JOURNEY・REIMAGINED ft. 王菀之的沉浸式藝術體驗

公眾開放日期: 2024年3月22日至4月1日

時間: 11:00 am - 8:00 pm 

地點: K11 MUSEA 6樓 Sculpture Park

 

優惠期有限，受條款及細則約束。

*須同時開立「高息馬拉松活期存款」戶口以享此優惠，存款年利率按存款階段而定。

⁺優惠期由2024年3月21日至5月30日，受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

 

資料由客戶提供

 

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