渣打調查發現高資產淨值港人預算年均花超過87萬港元去旅行 今年計劃外遊8次 較去年及疫前次數升超過兩成

渣打銀行（香港）有限公司（「渣打香港」）早前進行一項2024年富裕港人旅遊調查¹ （「旅遊調查」），發現高資產淨值港人² 預算年均花超過港幣87萬元去旅行³ ，他們長途⁴ 及短途旅行的平均預算開支分別為港幣15萬元及7萬元。高資產淨值港人較著重旅遊質素，旅遊開支平均比其他受訪者高逾2倍，主要用以提升旅遊體驗，例如高級酒店住宿或到米芝蓮星級餐廳進餐。同時，受訪者預期今年平均外遊8次以上，較疫情前（2019年）7次及2023年6.7次的實際旅遊次數分別增加20%及24% 。

在旅遊地點選擇方面，以日本東京最受不同年齡層歡迎，其次是新加坡、曼谷及台灣。34%受訪 者偏好一家大細的家庭旅遊，31%則喜愛獨自旅遊，其餘則為情侶及夫妻旅遊（24%）、與朋友旅遊（8%）及與雙親旅遊（3%）。

95%受訪者愛賺里數獎賞 最重視優先辦理登機手續及貴賓候機室體驗

在95%愛賺飛行里數的受訪者中，64%表示透過信用卡日常消費及銀行產品賺取飛行里數，只有31%透過飛行賺取，旅行支出增加，里數獎賞亦自然更高。

港人除了懂得享樂，亦十分重視啟航前的體驗。調查指出 84%受訪者認為優先辦理登機手續及貴賓候機室對整體旅行體驗非常重要，其中36%極為重視航空公司的貴賓候機室，略高於快速安檢及出入境檢查（35%）、優先辦理登機手續及優先登機（33%）、機場接送（31%）及行李託運及送遞服務（28%）。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行高端客群及策略聯盟主管林景怡表示：「香港經濟持續復蘇， 在成功的業務策略下，渣打高端客群業務有強勁增長。去年，我們增加了近10萬名渣打『優先理財』新客，按年增加超過一倍。為這群客戶追求更高層次的旅遊及理財體驗而設的渣打國泰 Mastercard®，發卡量亦顯著上升，當中優先理財客群的海外消費金額增長超過兩倍半。我們會繼續強化高端客群業務策略，了解他們理財需要、旅遊興趣及生活品味，透過專屬的服務及禮遇， 成為高端客群理財及消費的銀行首選。」

全面提升儲里數體驗 多元化銀行產品賺里

為迎合旅行愛好者的需求，於2024年4月30日或之前，渣打全新客戶以港幣100萬元新資金開立渣打「優先理財」，可享5萬「亞洲萬里通」里數及高達5%的存款年利率⁵ 。同時，全新信用卡客戶申請渣打國泰Mastercard - 優先理財，可享高達8萬里數⁶ ，迎新禮遇合共13萬里數。

另外，客戶開立「亞洲萬里通」定期存款，每港幣10萬元新資金可享4萬里數！

用渣打國泰Mastercard 簽賬，可享低至港幣 2 元賺取 1 里數，合資格簽賬更可獲贈每曆年高達100國泰會籍積分。此外，「渣打國泰 Mastercard－優先理財」和「渣打國泰 Mastercard－優先私人理財」客戶，更可獲贈國泰航空貴賓室使用券，以及優先辦理登機手續和優先登機，大大提升整趟旅程的特級體驗。於2024年5月30日或之前，成功申請渣打國泰Mastercard，更有 機會瓜分1,000萬里數⁷ ！

為了讓客戶盡享旅行尊尚優惠，渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡提供多項便利，除了免收外幣手續費， 所有消費簽賬均可享0.5%的現金回贈優惠。扣賬卡更支援多達11種貨幣，免除滙率風險。

渣打呈獻：《JOURNEY・REIMAGINED》ft.王菀之的沉浸式藝術體驗

於2024年3月22日至 4月1日期間，渣打在K11 MUSEA Sculpture Park內呈獻：《JOURNEY ・REIMAGINED》ft.王菀之的沉浸式藝術體驗，讓大家親身體驗觀感震撼！參加者可以選擇登陸東京澀谷的繁華街頭，漫步探索無人之境，或者是挪威奧斯陸欣賞璀璨星河與耀眼極光，並伴以藝術家王菀之聲音導航。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行高端客群及策略聯盟主管林景怡、藝術家王菀之及（右）渣打香港個人，私人及中小企業銀行部信用卡，私人貸款及個人銀行主管安碩彥（Anshul Sabherwal）一同為渣打呈獻：《JOURNEY・REIMAGINED》ft.王菀之的沉浸式藝術體驗主持開幕儀式。

備註:

¹ 渣打委託顧問公司Sandpiper 進行市場調查，訪問1,080 名香港居民，當中56%為男性，44%為女性，年齡介乎14歲至78歲。富裕港人為最少月入港幣８萬元或擁有港幣100萬元或以上可投資資產。按此瀏覽全份調查報告

² 高資產淨值港人為擁有港幣780萬元或以上可投資資產。

³ 高資產淨值港人預算年均花超過港幣87萬元外遊金額計算如下 : (受訪者 2024 年平均預算外遊數目：8.4 次）x (長途旅行平均比例：0.4）x（平均長途旅行消費金額： 港幣150,270 元）+（2024 年平均預算外遊數目：8.4 次）x（短途旅行平均比例：0.6）x（平均短途旅行消費金額：港幣 73,025 元）

⁴ 長途旅行指飛行時間逾6小時。

⁵ 須同時開立「高息馬拉松活期存款」戶口以享此優惠，存款年利率按存款階段而定。優惠期有限，受條款及細則約束。

⁶ 只適用於指定信用卡首2個月內累積指定合資格簽賬額之全新信用卡客戶。優惠期有限，受條款及細則約束。

⁷ 優惠期由即日起至2024年5月30日，受條款及細則約束。

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