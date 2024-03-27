即時配送行業進入黃金時期 順豐同城（09699.HK）毛利增長近1倍 實現全年盈利

近年來，隨著外賣、新零售的進一步佈局，即時配送的品類不斷增多，消費者對於即時配送的需求也在快速增長，即時配送的發展迎來了黃金時期。在市場更趨成熟基礎下，順豐同城堅持長期可持續、高質量穩健發展。公司2023年實現了顯著的收入增長，收入達到人民幣123.87億元，增長21.1%；持續經營業務毛利錄得顯著改善為人民幣7.95億元及毛利率6.4%，分別為上升94%及2.4個百分點；持續經營業務已實現扭虧為盈錄得淨利潤為人民幣6,490萬元，公司擁有人應佔利潤人民幣5,060萬元，實現全年盈利。

優質商家合作 業務持續增長

隨著技術的不斷進步和消費習慣的改變，更多中國居民越來越傾向於在線購物，而疫情加速了購物線上化的趨勢。國家統計局數據顯示，從2019年的20.7%到2023年的27.6%，中國線上購物的滲透率顯著提升。在供求推動下，同城即時消費得到快速發展，期間順豐同城積極開拓優質商家合作。去年，公司同城配送收入持續增長，錄得人民幣73.87億元收入，增長12.8%。公司簡化了商家入駐流程、優化商家側產品體驗以及完善商家權益體系等方式，改善了獲客效率。值得注意的是，KA客戶（即關鍵客戶）的增長勢頭強勁，新簽收入實現了高雙位數的增長，連鎖客戶佔比提升，為業務穩定性提供了提升。

期間，順豐同城還與多個知名品牌商家達成了合作，例如霸王茶姬、茉莉奶白、淘寶買菜和海王星辰等。公司針對茶飲客戶在夏季和節假日營銷活動期間提供重點服務保障，期間日均單量實現了翻倍增長。在商超配送方面，公司提供了解決方案，除了滿足倉店小時達的基礎服務外，還延伸了定制化的當日達配送服務，提升了配送距離和重量的能力。在醫藥方面，順豐同城聚焦醫藥新零售和互聯網醫院兩個核心醫療消費場景，提升了承接能力。此外，順豐同城充分發揮騎手資源優勢，服務於商超分揀、信息採集等靈活用工場景。2023年，茶飲配送收入同比增長了75%，醫藥、美妝、母嬰、寵物和珠寶等零售品類收入同比實現了高雙位數增長。

市場預期到2028年，隨著移動互聯網絡基礎設施的更加完善、數字支付的進一步普及、數字零售平台在線上消費領域的技術和業務持續創新、物流履約服務的持續優化和效率提升，零售線上滲透率將進一步提升至35.3%，將推動行業繼續增長。

下沉市場+直播電商 順豐同城把握市場新風口

隨著中國城市化水平不斷提高，城市數量和城市人口規模不斷擴大，居民消費能力日益增強，進一步催生了大量的本地生活服務市場需求，為即時配送發展提供了需求支撐。順豐同城重點強化了在下沉市場的即時配送網絡建設。公司的全國縣城覆蓋超過1,000城，覆蓋率達到60%。隨著已覆蓋縣域市場的深耕和穩定運營，順豐同城在2023年實現了縣域收入同比增長147%。

從近年中國的直播電商崛起看，該行業快速發展，從平台數量到從業人數、從參與行業到商品品類、從直播場次到銷售金額，都呈現出快速增長勢頭，展現出強大的活力，無疑給行業帶來更多訂單和交付需求。公司於期內繼續推動與各大本地生活服務平台共建生態，例如全面接入抖音外賣、直播電商、電商小時達等到家場景，服務覆蓋全國200多個城市；合作覆蓋大部分阿里生態內即配業務場景，覆蓋超市到家、餐飲外賣等場景；深化與微信的合作，與微信門店快送擴展合作城市；及接入了滴滴快送，聚合頭部之力打造高質量即配體驗，提供覆蓋300多個城市的同城件配送服務，進一步佈局公司的多元用戶服務生態。

最後一公里滿足提速交付需求 增長強勁繼續憧憬

隨著新型商業模式基礎設施和城市配送服務網絡的快速完善，行業努力通過優化供應鏈流程來提高交付速度和效率，滿足日益增長的市場需求和客戶對快速交付的迫切需求。公司的最後一公里配送服務，進一步延伸服務場景。2023年最後一公里配送收入增加35.9%至人民幣50億元，呈現了較大的增長勢頭，除了常規的派件服務外，公司利用小時級╱分鐘級的彈性配送網絡，滿足傳統物流服務的提速需求，深化合作場景，包括「收件」、「半日達」、「小時達」等在內的多元化轉運和上門攬派服務快速起量，加上春節、「6188」和「雙11」電商節等訂單業務上升。

整體而言，雖然去年消費市場的恢復節奏仍有不確定性，但作爲龍頭企業的順豐同城越發專注於企業存在的價值，紮根本地生活服務行業。作為同城配送基礎設施的一部分，公司致力於為每一位客戶提供優質服務，幫助騎手成功交付每一個訂單，最終實現良好的經營成果，成功扭虧爲盈。隨著即時配送市場的進一步擴大和消費者需求的增加，順豐同城有望在未來繼續保持良好的發展勢頭，持續改善盈利及輸出更優異的成績。

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