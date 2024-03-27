放眼世界 靈活對冲 不畏投資市場風雨

2024年首季踏入尾聲，美、日、台等股市相繼破頂，連比特幣亦一度突破歷史新高！但面對環球經濟、貨幣政策、地緣政治局勢未明，第二季應否由攻轉守？滙豐於3月26日（星期二）合辦投資講座，請來南方東英、獨立股評人胡孟青「青姐」、著名投資專欄作家「唐牛」與過百名尊貴客戶相聚。講者在台上妙語連珠，分享對不同資產的看法。青姐一句：「花心無罪」點出今年務必分散投資的道理。

胡孟青：港股未脫險，或再下試14000點

青姐指，雖然今年首季港股略有反彈，國際資金亦有回流跡象，但很大機會只屬「彈散格局」。最新公布的中國經濟數據反映未脫險，而兩會召開後不論財政或貨幣政策均讓市場落空，未能帶動大市氣氛。青姐認為，今年中資股仍會出現「該重組的續重組、該拯救的續拯救」，令長線資金卻步；若恒指本月結算後未能企穩17,000大關，或再下試14,000點。至於板塊部署，則比較看好AI產業以及有能力派高息的電訊相關股份。

滙豐：市況波動 靈活善用對沖工具

滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售主管劉嘉輝表示，面對個別股份頻頻破頂，不少投資者關注動用大筆資金追貨後會影響整體投資的靈活性和流動性；而對於持有正股的「食息一眾」，但又擔心股價短線回調，其實都可以考慮以淡倉產品去應對。淡倉的上市洐生產品，例如: 認沽證或熊證，入場金額相對正股低，有助將投資分散，減低單一股份波動的風險。投資者入場前應訂好止賺及止損，當市況正如或不如預期，決策皆可果斷。對於好友而言，希望輕身上路追強勢升浪，亦可考慮以相關認購證或牛證小注分散投資，利用槓桿放大潛在利潤，不過當然損失亦同樣會被倍大，投資者需因應個人風險胃納去作出投資決定。

「受美國聯儲局議息預期變化影響，環球市場難免波動，投資者可放眼世界，以跨市場、跨資產方式對沖風險。滙豐亦有美股相關的衍生產品供大家選擇。」

南方東英：大行預料比特幣年底或見10萬美元

提到另類資產，最吸引眼球非虛擬資產莫屬。投資者憧憬比特幣於今年4月進行每四年一次「減半」，刺激資金持續流入南方東英旗下比特幣期貨ETF，令資產管理規模首次突破10億港元。南方東英資產管理執行董事兼分銷銷售部主管李雪恒表示，比特幣現貨ETF自今年一月於美國上市，吸引更多機構及零售投資者入市，作為分散投資組合風險的工具。對於近日幣圈大幅波動，李雪恒指：「以歷史波幅看，比特幣破頂後回調最多20%很常見。」他引述大行預測，現時比特幣ETF已吸資超過580億美元，料比特幣今年底或升至10萬美元；而滙豐作為本港首間可交易虛擬資產期貨ETF的銀行，投資者可留意相關機會。另外，南方東英指出日本央行結束超寬鬆的貨幣政策對日股的影響短期有限，原因是日本央行退出負利率已被市場充分預期。

唐牛：看好AI，首選美日股票

著名投資專欄作家唐牛亦看好虛擬資產後市，但問到今年的投資首選，則推介美股及日股。「港股只能炒上落，今年繼續跳出香港。美日股市將持續受惠AI大主題，為免因無貨而心理不平衡，是必須持有的！」但他同時提醒，由於相關股市已累積不少升幅，大家可考慮以輪證或ETF對沖回調風險。

滙豐Easy Invest: 股票數據分析 掌握大市脈搏

環球股票市場反覆波動，要睇通大市走勢並非易事。不論新手或資深股民，都需要貼市資訊及技術分析作參考，作出精準投資部署。滙豐銀行的「滙豐投資全速易」應用程式App（滙豐Easy Invest）擁有獨家滙豐交易追蹤功能，提供於過去6個月內滙豐Top 5%表現最好的個人理財投資者¹ 的十大熱門港股，亦提供免費實時LV 2買賣盤數據² ³、技術分析等一系列功能，滿足投資者需要。

滙豐客戶可透過滙豐Easy Invest 交易港股、美股及中國A股，除了投資App具備的基本功能外，還有全面數據分析，幫助掌握投資優勢。

¹ Top 5%投表現最佳投資者是指滙豐前5%表現最好的個人理財投資者，他們是於過去6個月內股票投資組合排名前5%的活躍股票投資者。

² 每月免費即市報價限額 - 滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶：1,000 個；其他客戶：500 個；其後收費為每個報價港幣0.1元。

³ 買賣盤證券商資料僅提供予滙豐理財尊尚及滙豐卓越理財客戶。

Debby Koo

資料由客戶提供

香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」) 為講座贊助之一。本文內其他講者之內容，一概與滙豐無關。投資涉及風險。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品屬複雜產品。產品乃非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資，過往表現並不反映將來表現。流通量提供者可能是唯一報價者。投資前應細閱上市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

投資涉及風險。您應仔細考慮在此提及的任何投資產品(包括但不限於股票/交易所買賣基金/交易所買賣衍生工具及結構性產品)或服務的風險及特性，以便評估鑒於本身的投資經驗、投資目標、財政資源及相關情況，該產品及服務是否適合您。投資產品價格可升可跌。買賣投資產品均可帶來虧損或盈利。客戶應注意頻繁股票交易所產生之高昂經紀人費用與相關交易費用，這亦可能會影響您的交易投資回報。

滙豐投資全速易應用程式（「滙豐Easy Invest」）為香港上海滙豐銀行有限公司（「香港滙豐」）所提供，並僅供香港滙豐現有客戶使用。滙豐Easy Invest只供香港滙豐現有客戶下載。就任何人士在任何司法管轄區下載或使用滙豐Easy Invest會違反其法律或法規，或香港滙豐未獲發牌或授權在該等司法管轄區提供滙豐Easy Invest及／或任何服務而言，香港滙豐無意讓任何身處該等司法管轄區的人士下載或使用滙豐Easy Invest 。

南方東英資產管理有限公司（「南方東英」）聲明講座及本資料僅作參考用途，不構成任何招攬或要約購買或出售任何證券、基金或金融產品，並不作為投資建議。投資涉及風險，投資者應審慎評估風險因素。投資者不應只根據講座及本資料而作出任何投資決定。南方東英不就講座及本資料對任何投資者承擔任何責任。講座及本資料亦涉及南方東英以外第三方之意見，其所發表之意見及內容僅代表該第三方的立場及觀點，與南方東英無關。南方東英比特幣期貨ETF（「子基金」）乃主動型管理交易所買賣基金。子基金的投資目標是通過主要投資於芝加哥商品交易所（「芝商所」）的比特幣期貨，實現長期資本增長，芝商所的比特幣期貨價格變動可能大幅偏離比特幣的現貨價。子基金並不尋求提供比特幣現貨價的回報。子基金通過投資於芝商所的比特幣期貨而間接面臨比特幣的風險，對比特幣價格產生不利影響的風險因素亦可能影響芝商所的比特幣期貨及子基金的價格。比特幣為相對較新的創新，而比特幣市場受價格的快速波動、變動及不確定性所影響。投資比特幣具有高度投機性，市場走勢難以預測。請注意，以上列出的投資風險並非詳盡無遺，投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀子基金章程及產品資料概要，以獲取進一步資料（包括當中所載之產品特色及風險因素）。另外請參閱香港證券及期貨事務監察委員會的投資者教育網站以獲取更多有關信息 (網址: https://www.ifec.org.hk/web/tc/financial-products/fintech/ico-bitcoin/index.page) 。

本資訊旨在提供予香港境內人士使用。

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇