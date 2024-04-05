【專訪】勝利證券陳沛泉：比特幣減半後，今年內有可能見十萬美元

正當港股仍於浮沉之際，加密貨幣市場則一片歡呼，投資者處於FOMO（Fear of missing out）情緒，剛剛突破七萬美元歷史新高的比特幣，截至撰稿前依然企穩。而勝利證券亦預早佈署本港虛擬資產交易市場，執行董事陳沛泉表示，隨著比特幣減半以及多隻相關ETF加入市場，比特幣今年內見十萬美元，仍是有可能。

資金流入加密貨幣市場，空氣幣炒賣仍須謹慎

陳沛泉作為公司第三代接棒人，對於虛擬資產交易相當熟悉，亦對比特幣持樂觀態度。他認為比特幣能見十萬美元，主要有兩大因素：其一是因為美國有相關比特幣ETF落地後，吸引很多追蹤傳統資金進場投資，從而令傳統金融市場更關注加密市場動態，進一步令比特幣交投更熾熱；其二是因為比特幣減半是推動幣價上揚的主要動力。

不過他亦提醒，比特幣上揚同時帶動不同的空氣幣或者迷因幣（Meme Coin）上漲，他認為該類資產與股票市場的「莊家股」類似，可能有不同的名人坐鎮而為人熟悉，關鍵是仍要看清楚其底層技術是否「值得投資」。相比之下，帶有區塊鏈技術的幣種，例如ETH幣或SOL幣，由於背後有獨特技術支持，因此亦較為值得投資，同時他對於該類幣種能夠落戶香港虛擬資產交易所亦有信心，相信能短期內看見。

勝利證券積極佈局，「股幣合一」交易App即將推出

眼見政府有意推動虛擬資產發展，同時香港亦是加密貨幣交投量較大的市場，陳沛泉以年輕人的眼光，加上勝利證券的老牌子保證，積極佈局本地加密貨幣交易市場。他透露公司將於四月中旬推出一個以「股幣合一」的交易App，投資者既可同時買賣港股美股之餘，亦可透過該App，在本地兩間獲證監會認證的虛擬資產交易平台進行買賣，更可投資港美加密貨幣ETF，進行更靈活的資產配置，以「一App通行」的便利吸引投資者。

不過，有不少投資者憂慮，自美國對銀行業進行嚴打洗黑錢政策後，銀行對資產進出頻繁的帳戶進行「封殺」，有投資者在網上表示，因為在港投資加密貨幣頻繁出入金，被銀行勒令退款再封戶，因此對投資加密貨幣感到怕怕。陳沛泉表示，正因為香港之前未有一個安全且合法投資加密貨幣途徑，因此勝利證券作為先行者，有責任便利本地投資者，他強調在勝利證券買賣虛擬資產每一個投資者，目前在出入金上未見有問題出現，因此能夠給於投資者安心。

加密資產牌照逐步落地，本地交易所交投量樂觀

隨著本港積極發展虛擬資產，因此對本地券商的需求會有上升，陳沛泉表示，勝利證券是目前唯一持有虛擬資產「1、4、9」牌照的券商，投資者未來可以在持牌交易平台如勝利證券，進行以實物和現金兩種方式進行認購和贖回。

陳沛泉預計，本地交易所交投量樂觀，比特幣在交易所每24小時交易金額高達幾千萬美元，預計未來將會持續增加。因此選擇一個老牌券商作為投資平台相當重要，不僅可以方便資產配置；更重要的是，在一個合法、安全的環境下進行交易，「落到袋」的，才算是自己。

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