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出糧賺高達HK$1,600現金Bonus 揀啱出糧戶口每年多張免費機票不是夢

22/04/2024

出糧賺高達HK$1,600現金Bonus 揀啱出糧戶口每年多張免費機票不是夢

 

除了日常使用信用卡賺取現金回贈和迎新優惠之外，簡單如開設一個出糧戶口，並利用迎新優惠亦是另一個容易賺取銀行回贈的方法。少數銀行甚至將透過常行指示（Standing Instruction / SI）的每月轉賬視為出糧，這意味著你甚至不需要通過公司的人力資源部門，只需設置SI轉賬薪金到新開的出糧戶口，就可以獲得銀行的優惠。即使是以支票或現金形式收到薪水的人，也可以利用這種方式獲得回贈。提提你如果你屋企人開埋出糧戶口，只要每個月用SI轉賬家用俾佢地，咁就方便得嚟又可以upgrade埋家用啦！補充一點，常行指示是一種銀行服務，讓你可以在自己的銀行賬戶中設置類似自動轉賬的指令，每個月自動將指定金額轉入另一個銀行賬戶，就像自動支付信用卡賬單一樣。

 

以開設「渣打紅利出糧戶口」為例，參考以下分級，可見迎新優惠高達HK$1,200現金回贈或12,000里數。現時網上申請開戶更有特別現金回贈HK$400，即合共高達HK$1,600現金回贈！

 

 

出糧賺高達HK$1,600現金Bonus 揀啱出糧戶口每年多張免費機票不是夢

 

 

另外，全新出糧戶口客戶以可持續發展儲蓄戶口出糧首HK$500,000可享12個月2.875%港元存款年利率*及每月獲享里數，以「Premium理財」客戶為例，每月可獲得300里數。全年里數可達3,600里，年化利息回報更可高達約HK$14,000。

 

一個簡單設定便可得到豐富獎賞，心動想申請「渣打紅利出糧戶口」只須打開SC Mobile App就做到： 

 

步驟 1

於SC Mobile App選擇「探索」、 「存款」及「出糧戶口」並按「立即申請」

 

步驟 2

選擇戶口類別並查看相對推廣詳情 或開立全新戶口

 

步驟 3

確認條款及細則，檢查你的申請及提交

 

至於開首提到的常行指示，用戶可以於出糧戶口開立日後2個月內設立全新的常行指示，並透過常行指示存入薪金，就可被示作出糧成功及享有以上獎賞及回贈。

 

出糧看似是普通事，但只要做一些小安排，原來都會有著數。各位打工仔，下個月想出糧多一份Bonus，你知點做啦！

 

了解更多 : https://bit.ly/4aIdxo4

 

資料由客戶提供及優惠受條款及細則約束

 

*直至2024年4月1日之一般儲蓄存款年利率為0.875%。本行保留隨時修改現有相關存款年利率及一般儲蓄存款年利率的唯一及最終決定權。閣下可向本行職員查詢及瀏覽本行網站了解最新之現有相關存款年利率及一般儲蓄存款年利率。

 

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