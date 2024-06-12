誰都可健康，只要找對地方！自願醫保新選項 應援健康要識揀

在尋找優質醫療保障的過程中，每一個選擇都像是在迷宮中尋找出路。富衛香港（「富衛」）的「尊衛您（寰譽版）醫療計劃」（簡稱「尊衛您（寰譽版）」）就像一把鑰匙，開啟了一扇通往靈活保障的大門。此計劃不僅為受保人提供廣泛的醫療保障，還引入多項創新元素，以滿足各種不同的獨特需求。富衛早前更憑藉其優異的產品和服務質素，於「10Life 5星保險大獎2024」中成為全港唯一一間連續兩年¹ 奪得「年度健康保險公司」大獎的保險公司，展示了其在健康保險領域的領導地位。更令人矚目的是，富衛有6款產品，包括自願醫保及危疾保險，在評選中總共獲得全港最多的18項五星評級² ，足證其產品卓越，備受市場認可。

每年保障限額高達1,600萬港元 覆蓋地域廣泛

「尊衛您（寰譽版）」提供兩種保障級別 -「標準」及「特等」，每年保障限額分別為1,100萬港元及1,600萬港元，全面涵蓋一系列住院及手術費用，且不設終身保障限額。這意味著受保人在每個保單年度內能夠獲得充份的醫療費用賠償，減少對保障上限所帶來的潛在風險。該計劃的地域範圍覆蓋廣泛，兩種保障級別的非急症治療適用保障地域範圍亦有所不同，標準保障級別涵蓋亞洲³ ⁴（包括澳洲及新西蘭），特等保障級別則包括全球（美國除外）³，而面對急症治療時兩種保障級別均全球適用³，確保受保人即使在境外也能享受到優質的醫療服務。

這計劃也能擴展受保人的安全網，除每年保障限額外, 計劃為訂明非手術癌症治療⁵、腎臟透析⁶ 及器官或骨髓移植等昂貴的醫療程序提供額外的保障限額，每保單年度最高可達150萬港元（標準保障級別）及200萬港元（特等保障級別），有助減輕患者在接受這些高成本治療時的經濟壓力。

萬一不幸患上重病要做大手術，醫療開支會令人產生即時財政壓力。富衛明白受保人需要，特別在自願醫保市場首創⁷ 對大型及複雜手術或在香港入住深切治療部的創新現金保障，旨在為接受重大醫療操作的患者提供額外的財務支持。舉一個例子，45歲的陳先生近年來一直擔心因家族病史而患上心血管疾病。幸好他早前選擇了富衛的「尊衛您（寰譽版）」特等保障級別（0港元自付費），計劃提供廣泛的全球性³ 醫療覆蓋（美國除外），令他可以於境外尋找最佳的治療選項。當陳先生在計劃生效1年後確診需要在歐洲進行冠狀動脈搭橋手術時，計劃涵蓋了所有必需的手術及標準私家病房住院費用，每年保障限額高達1,600萬港元，而自付費⁸ 更在指定危疾之全額賠償 - 豁免自付費的產品特點下獲被減少至$0，確保他獲得優質的醫療服務。這份保障讓他能夠專注康復，不必為龐大的醫療開支操心。

中風是一種常見且往往對患者日常生活影響深遠的疾病，需要長期的多方位治療和復康支援。「尊衛您（寰譽版）」特别為中風患者提供治療及復康相關的額外保障，讓患者可以獲得適切的支援。除了就醫療保障的支援，計劃還提供家居設備提升保障⁷。根據職業治療師的專業建議，計劃賠償對家居環境的改造的費用，如安裝扶手、特製床架等，旨在改善患者的居家安全及促進其日常生活自理能力。這不僅能增加患者的獨立性，還有助提升其整體生活質量。

多種自付費選項 增添彈性

此計劃亦有著墨新一代消費者十分注重的彈性，提供高達16種自付費⁸ 選項，特別是當保單生效至少連續兩年, 受保人可選擇在年屆50、55、60、65、70、75或80（實際年齡）時行使減少甚至免除自付費⁸ 的一次性權利而毋須進一步提交任何健康證明，即使受保人的需求隨不同人生階段而改變，仍可靈活調整保障。

無索償保費折扣 鼓勵身體健康

為鼓勵受保人保持身體健康，計劃更設有無索償保費折扣，如果受保人在緊接保單續保⁹ 連續兩個保單年度或以上未有索償記錄，下次續保⁹ 保費可享有高達15%的折扣。若作為保單持有人持有自己及同一家庭的所有合資格保單，並在緊接續保前連續兩個或以上保單年度沒有索償，本計劃就下次續保保費提供額外的無索償保費折扣，越多受保人保持健康，就可享有高達25%的個人及額外無索償保費折扣。這不僅獎勵了健康的生活方式，也實際減輕了經濟負擔。

「尊衛您（寰譽版）」體現了富衛對以客為先的方針及全面醫療保障之深刻理解。這不僅覆蓋了治療期間的廣泛醫療費用，還特別支持患者在復康過程中的需求，從而提升他們的生活質素，展示了富衛對健康保障的承諾，引證富衛在健康保險市場中的領先地位。

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「尊衛您（寰譽版）醫療計劃」的自願醫保認可產品編號為F00070，而富衛的自願醫保產品提供者註冊編號為00036。上述資料不包括相關保險計劃的完整條款, 有關相關保險計劃的完整之條款, 詳細資料及主要風險，請細閱「尊衛您（寰譽版）醫療計劃」產品網站, 其產品小冊子及保單文件。

讀者不應將本文章內容視作醫學或保險建議建議。就包含在本文章之任何產品或服務讀者應根據自己的需要，自行評估此及尋求獨立之專業意見。上述資料僅供參考，不應被視為提供或銷售招攬產品或服務，並不屬於及不應被視作為專業保險建議。富衛及其聯繫公司或各自的董事或僱員 (統稱為 「富衛」)並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證 或承擔任何責任。對於任何因使用或依賴此文章引致的後果，富衛概不負責並無須負上法律責任（包括第三者責任）。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。

¹ 10Life透過保險公司的公開資料，計算預計平均保障率及作出評分，詳情請參閱10Life網站。資料只是富衛就10Life網站的資料及對其之理解而作出的陳述，富衛並不承擔任何錯誤或遺漏之責任。資料截至2024年1月15日。

² 榮獲5星評級的產品包括倍衛您醫療計劃、尊衛您醫療計劃、尊衛您（寰譽版）醫療計劃、至．衛一醫療計劃（優等及標準優越版）、危疾緻尚保系列及危疾應援保/危疾應援保（升級版）。倍衛您醫療計劃（認可產品編號為F00069）、尊衛您醫療計劃（認可產品編號為F00045）、尊衛您（寰譽版）醫療計劃（認可產品編號為F00070）、至．衛一醫療計劃（優等及標準優越版）（認可產品編號為F00067），均為自願醫保靈活計劃，由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（自願醫保的產品提供者註冊編號：00036）承保。上述資料僅供香港地區觀眾參考，並不能詮釋為在香港境外出售、游說購買或提供富衛的保險產品。

³ 若於適用保障地域範圍之外的地方進行任何非急症治療，所招致的合資格費用將會按標準計劃條款及保障所附的保障表所列的賠償限額作出賠償。精神科治療、於香港的私家醫院入住合資格病房級別以下之病房的現金保障及於香港入住深切治療部的現金保障只會就於香港的住院作出賠償。請參閱保單條款之補充文件 ‒ 賠償限制第一部分第1節了解詳情。

⁴ 亞洲是包括阿富汗、澳洲、孟加拉、不丹、汶萊、柬埔寨、中國內地、香港、印度、印尼、日本、哈薩克、吉爾吉斯、老撾、澳門、馬來西亞、馬爾代夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、新西蘭、北韓、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、南韓、斯里蘭卡、台灣、塔吉克、泰國、東帝汶、土庫曼、烏茲別克及越南。

⁵ 治療只包括放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療。

⁶ 富衛有權要求有關書面建議的證明，例如轉介信或由主診醫生或註冊醫生在索償申請表內提供的陳述。

⁷ 於2023年10月9日由富衛與本港主要保險公司之自願醫保所作出的比較，大型及複雜手術的現金保障及於香港入住深切治療部的現金保障為自願醫保市場首創。

⁸ 自付費是指在富衛賠償餘下的合資格費用或費用前，保單持有人在每個保單年度必須分擔的定額合資格費用或費用。

⁹ 富衛將保證於每個保單週年日續保至受保人100歲（實際年齡），惟要符合本計劃條款及保障的續保條文所載之規定，特別是本計劃條款及保障第四部分第4（c）及4（d）節所述受保人的居住地改變及受保人職業改變。富衛有權在續保時因受保人的居住地改變或受保人職業改變重新核保本計劃條款及保障。富衛重新核保時僅可考慮受保人的居住地改變或受保人職業改變的因素。重新核保的結果，對保單持有人及受保人而言，可以是有利或不利。惟只要富衛保持為註冊自願醫保的產品提供者，富衛保證條款及保障將按不差於續保時由政府公布最新版本的標準計劃條款及保障。

富衛保留於續保前30日提供預先通知修改條款及保障的權利，但須事先獲得政府的批准和重新認證。

讀者不應將本文章內容視作醫學或保險建議。讀者應根據自己包含在本文章之任何產品或服務的需要，尋求適當之專業意見。上述資料僅供參考，不應被視為提供或銷售招攬產品或服務，並不屬及不應被視作為專業保險建議。富衛及其聯繫公司或各自的董事或僱員並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。

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