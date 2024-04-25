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羅兵咸永道助力推動全球工商界在APEC平台積極交流，貢獻專業智慧

25/04/2024

羅兵咸永道助力推動全球工商界在APEC平台積極交流，貢獻專業智慧

 

4月22日，2024年亞太經合組織（APEC）中國工商理事會香港論壇在香港成功舉辦。論壇以“可持續的全球供應鏈”為主題，匯聚來自APEC各經濟體政商學界近300位代表，圍繞可持續供應鏈、人工智能、新質生產力、可持續商業等當下熱點話題進行深入交流與探討。

 

同日下午，APEC輪值主席國秘魯在香港首次舉辦2024年APEC工商領導人峰會高層論壇暨全球推介會，為將於11月在秘魯利馬舉行的APEC工商領導人峰會拉開序幕。羅兵咸永道很榮幸連續15年成為APEC工商領導人峰會獨家智力合作夥伴。作為亞太地區最具影響力的工商界活動之一，羅兵咸永道中國市場主管合夥人梁偉堅及羅兵咸永道中國ESG可持續發展副主管合夥人方蘊萱分別獲邀作為高層論壇暨全球推介會的分論壇主持人，並在台上與多位APEC代表及商界代表進行對話及分享洞見。

 

羅兵咸永道助力推動全球工商界在APEC平台積極交流，貢獻專業智慧

 

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺，2024年APEC工商領導人峰會主席、Intercorp CEO、秘魯前總理費爾南多·薩瓦拉（Fernando Zavala），APEC秘書處執行主任麗貝卡·瑪利亞（Rebecca Fatima Sta Maria)，APEC中國工商理事會主席、APEC工商咨詢理事會中國代表、可持續工作組主席寧高寧等出席論壇並發言。

 

羅兵咸永道助力推動全球工商界在APEC平台積極交流，貢獻專業智慧

 

羅兵咸永道中國市場主管合夥人梁偉堅在主持有關區域貿易與聯系的圓桌討論中指出，商貿和投資依然是工商領袖的核心議程，而現在是時候重新配置供應鏈以增強韌性，轉為再平衡以促增長。供應鏈不再屬於運營問題，而是一項戰略資產，也是在動蕩時期獲得成功的關鍵。

 

羅兵咸永道助力推動全球工商界在APEC平台積極交流，貢獻專業智慧

 

羅兵咸永道中國ESG可持續發展副主管合夥人方蘊萱在主持亞太地區可持續發展圓桌討論時表示，可持續發展對於包容性增長以實現更深層次的區域經濟整合至關重要。羅兵咸永道最新調研報告顯示，亞太區CEO已經采取了一系列相應措施，並在減碳方面取得了顯著進展 —— 分別有68%和51%的CEO在積極踐行提高能源效率和推動氣候友好型創新。然而，大約五分之一的CEO目前沒有採取與氣候相關的其他行動，監管的複雜性（63%）和氣候友好型投資的經濟回報率較低（61%），是需要克服的最大障礙。

 

羅兵咸永道助力推動全球工商界在APEC平台積極交流，貢獻專業智慧

 

秘魯繼2016年之後再一次主辦APEC工商領導人峰會，羅兵咸永道期待今年11月13-15日在秘魯利馬與更多 APEC代表和思想領袖進一步交流與分享真知灼見，為實現亞太地區高質量、可持續增長發揮橋梁作用，貢獻知識力量。

 

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