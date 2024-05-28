發掘日本中小型股：被忽視的投資機會

瀚亞投資－ 日本動力股票基金(下稱「本基金」) 。 • 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。• 本基金投資於單一國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。• 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。• 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。• 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。• 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。• 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。

日股在3月份再創新高，表現令人驚喜。瀚亞的日本股票團隊認為日股支持因素眾多，包括持續的企業改革、修訂後的儲蓄政策將刺激投資，以及日本股市在估值重估後仍較全球同類市場便宜。另外，利好經濟的財政及貨幣政策，以及對通脹重臨的預期，亦為資本市場提供有力支持。

日本此輪升勢主要由大型股帶動（圖1），這可能是機構投資者買入指數，以及投資者撤離中國市場的結果。但是日本的小型股並未同步上升。事實上，全球各市場的小型股升幅有限。自2020年以來，美國小型股的表現亦落後大型股 ¹。

日本小型股相對於大型股的交易折讓目前處於極端水平，對上一次出現這兩者的極端價差是在2007/08年，其後十年小型股表現尤其出色。一般而言，如過去30年所見，當估值周期擴闊至這種極端水平時，其往往會迅速反彈。

圖1：日本小型股的回報落後

小型股是改革的最大潛在受益者

與大型股不同，日本中小型股的動力尚未增強。一旦動力增強，中小型股便有機會提供同樣吸引的回報。我們認為東京證券交易所的改革將是釋放中小型股價值的關鍵觸發因素。中小型股的數目遠多於大型股，股價低於帳面價值的比例亦較大型股高（見圖2）。

圖2：39%的日本中小型股的價格低於帳面價值

數以百計的中小型股公司亦擁有穩健的資產負債表，淨現金對市值比率高達70%。圖3顯示了羅素／野村指數中，按市值分類的持有淨現金的公司的百分比分布；其中，58%小型股公司在資產負債表上擁有淨現金，相比之下，中型及大型股公司的比例為45%。另外，擁有淨現金的小型股公司的淨現金約為市值的+18%。此現金水平有利於進行股票回購，從而提高股本回報率（ROE）。

圖3：擁有淨現金的小型股公司的比例較高

東證交易所的企業管治改革已促使多間大型股公司採取行動提高股本回報率。已披露資訊的公司的股價表現較佳（見圖4）。在大型股中，已披露資訊的組別跑贏其他大型股10%。小型股的相關差距甚至更大。由於要求披露資訊的壓力與日俱增，中小型股仿效只是時間問題。

小型股的估值吸引、淨現金水平較高，加上相對於大型股的股價表現存在差距，這些關鍵原因使其成為東證交易所倡議改革的最大潛在受益者。這些公司在資產負債表相關改革方面幾乎每天都會有新的正面消息。

圖4：已披露與未披露組別之間的表現差距

通脹重臨環境利好中小型股

日本近月出現健康通脹的跡象，令投資者更加看好日本經濟。最近的年度工資談判實現了33年來最大的工資增幅，其後，日本銀行結束了長達8年的負利率政策，在3月將政策利率上調至+0.1%。通脹重臨意味着擁有大量現金儲蓄的消費者及私營界別參與者將動用這些資金進行消費及投資。事實上，通脹周期利好小型股多於大型股，因為更多中小型股傾向於與國內經濟掛鈎。

話雖如此，中小型股領域的股票廣泛而多元化。國內及出口相關公司廣泛分布於各個行業（見圖5），因此投資者可透過投資中小型股來享受分散投資的好處。最終，幫助公司將製造基地遷回本國的措施將振興日本經濟，推動工資上漲，並重新刺激國內消費。我們亦認為，另一個普遍利好日本企業的領域，是日本製造業回流帶來正面溢出效益。由於日本作為全球製造業強國的地位，供應鏈安全及回流持續是當前政府的重要優先事項。

圖5：中小型股廣泛及多元化的投資範圍

主動型投資發掘超額回報

推動中小型股上升的觸發因素已經就緒。為了獲取最大收益，主動型投資最為有效。中小型股市場是長期價值驅動型選股投資者的主要市場。雖然小型股約佔日本股市的 65% ²，但市場對它們的研究往往太少。賣方分析師的覆蓋量是反映市場焦點的良好指標。在TOPIX指數中，覆蓋不足的小型股幾乎佔該指數的57%。

我們一再發現較小型公司不僅因為短期主題的原因而不獲青睞，而且經常完全脫離分析師的覆蓋範圍，導致出色或不斷進步的公司被市場完全忽視。（見圖6）由於我們的投資流程依賴於利用持續的行為偏見，這情況對我們非常有利。

圖6：中小型股的賣方分析覆蓋有限

在中小型股市場中，我們發現估值偏低的地區性銀行及零售商存在投資機會。前者擁有大量國內貸款，並將會隨着利率上升而受惠。零售商則會藉着把更高成本轉嫁予「現金充裕」的消費者而受惠。另外，我們亦發現因市場情緒疲弱而遭無差別拋售的股票的價值；這些股票包括半導體及手機公司。同時，我們會避開一些過於依賴中國市場的股票，例如商品及汽車公司。

我們的投資流程建基於以下的理解：市場的短期偏好及推測，導致公司股價與相對價值之間嚴重錯置，這個領域往往蘊含最大的投資機會。這種方法使我們能夠在分析師作出推薦之前，投資於有望受惠的公司。

瀚亞投資 － 日本動力股票基金(下稱「本基金」)

本基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。本基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。本基金亦可投資於預託證券（包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)）、可換股債券、優先股、認股權證及日本實體發行的定息證券。

基金特色

基金獎項

¹ MSCI美國大型股指數及MSCI美國小型股指數，截至2024年3月26日。

² 市值低於1,000億日圓的股票。羅素／野村指數，截至2024年3月。

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