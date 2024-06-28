網上開立中小企戶口，全數碼化快捷便利盡享匯兌優勢

發現機遇：趁低吸納外匯

美國聯儲局今年減息時間很可能會延後，有聯儲局官員甚至認為可能進一步加息，令美元與其他主要貨幣的息差有機會再擴大，其中又以日圓與美元的息差最大，令其承受沉重沽壓，更成為今年以來兌美元表現最差的貨幣。然而，日本扣除生觧食品後的核心通脹已連續25個月達到2%或以上，而日本央行亦在2024年3月份結束自2016年以來實行的負利率政策，日本財務省亦於過去兩年多次干預匯市，以阻止圓匯進一步貶值，對於有匯兌需要的中小企業來說，目前美元兌日圓處於38年來的低位，或許是趁低吸納時機。

與多家本地主要銀行相比，華僑銀行提供的外幣匯率極具競爭力，實時的優惠匯率，配合便捷的外匯收付兌換服務，為你節省更多營運成本，讓您的企業在國際貿易中獲得更大的優勢，並掌握全球機遇。你可按此瀏覽各大銀行的外匯買賣差價，了解更多華僑銀行的外匯優勢。

資料來源：華僑銀行（香港）網站，只供參考

掌握先機：網上開戶以拓展商機

隨著數碼化時代的到來，企業開戶流程也跟著進入了全新的篇章。華僑銀行為了滿足企業客戶的需求，推出了網上企業開戶服務，讓您無需親臨分行，即可輕鬆開立商業戶口。華僑銀行的企業開戶流程簡單又方便，您只需在網上提交申請，過程中亦無需提交文件，然後使用華僑銀行商業流動理應用程式完成身份驗證程序，即可在最快1個工作天內獲得商業賬戶號碼，並享受華僑銀行提供的一系列服務。

華僑銀行除了提供便利的開戶流程外，還推出了一系列非常吸引的開戶迎新禮遇。首先，開戶完全免費，您無需支付任何開戶費或公司查冊費。此外，華僑銀行沒有最低戶口結餘要求，您可以根據實際需求自由管理資金，亦提供首年免年費商務扣賬卡，讓您靈活地掌控公司商務開支。華僑銀行還提供了一個網上銀行平台—OCBC Velocity，它讓客戶能夠隨時掌握最新的交易資訊，亦提供即時的外幣匯率，以便您作出更精明的業務決策。

華僑銀行一直致力於為企業客戶提供簡單、快捷和高效的金融服務。無論您已是經營多年的企業，還是初創企業，華僑銀行都將以最快一個工作天為您開立商業戶口。

立即瀏覽華僑銀行的官方網站，了解更多關於數碼化企業開戶服務的詳情。華僑銀行期待為您的企業提供最佳的金融解決方案，助您在商業領域取得更大的成功！

以上的開戶流程、各項迎新禮遇及服務由華僑銀行(香港)提供，並分別受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽華僑銀行中小企商業賬戶網頁。

以外幣計算的交易涉及匯率風險，如閣下需要將該交易的單位貨幣兌換成另一種貨幣，或須承擔因匯率波動而引致本金上的嚴重虧損。

資料由客戶提供

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動